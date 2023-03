Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wijn waar je geen kater van krijgt: fantastisch feit of fantasievolle fabel?

Natuurwijn: we kunnen er niet meer omheen. Voor sommige wijndrinkers is deze rappe opkomst een verademing, waar anderen er met een grote boog omheen lop… ehh drinken. Een bijkomend voordeel voor de fervente natuurwijndrinker: een kater is verleden tijd. Althans, dat is wat we al jaren aan de dinertafel horen. Maar is dat echt zo? Voor eens en altijd: dit is de kater die je overhoudt van natuurwijn.

Wijn zonder kater: de droom van velen…

Geen kater van natuurwijn: fantastisch feit of fantasievolle fabel?

Laten we voorop stellen dat natuurwijn sowieso een avondvullend onderwerp van gesprek kan zijn. Zo bestaat er een hoop onduidelijkheid over wat een wijn nou precies een natuurwijn maakt. Dit kwam ook naar boven tijdens deze recente aflevering van Keuringsdienst van Waarde – een editie even vermakelijk als informatief.

Zoals eerder uitgelegd in dit artikel over vin nature: natuurwijn is gemaakt zonder (of met zo min mogelijk) chemisch en technologisch ingrijpen. Zowel bij het verbouwen van de druiven als bij het maken van de wijn. Dus geen irrigatie, geen kunstmest, met de hand plukken, geen toevoegingen (van suikers, gekweekte gistcellen, smaakmakers, kleur) en zo min mogelijk klaring of filtering van de wijn.

Sulfiet

Bij natuurlijke ingrediënten krijg je automatisch de gedachte dat het goed voor je is. Negen van de tien keer zul je dan ook horen dat de sulfiet die in traditionele wijnen zit, de oorzaak van je hoofdpijn is de volgende ochtend. Dat argument kunnen we in ieder geval meteen opzij schuiven, betoogt Saveur in dit artikel over een kater na natuurwijn. Sulfiet is namelijk een conserveermiddel dat ook aan gangbare producten als supermarktfriet of groentes wordt toegevoegd. Ooit iemand gehoord die daar hoofdpijn van kreeg?

Ervaringsdeskundigen

Onze collega bij Saveur spreekt vervolgens ook menig ervaringsdeskundigen in de vorm van fervente natuurwijn-nuttigers. Zo beweert een natuurwijn-maker wel degelijk katers te krijgen na een iets te gezellige natuurwijn fair en ook andere doorgewinterde natuurwijn-drinkers zeggen echt niet fluitend – en hoofdpijnloos – de deur uit te gaan de volgende ochtend.

Krijg je een kater van natuurwijn?

Conclusie: katers komen van alcohol. Het kan dus wel degelijk zo zijn dat je van natuurwijnen minder agressieve katers hebt, maar dit komt omdat de natuurwijnen die je hebt gedronken simpelweg minder alcohol bevatten. Verwacht geen katervrije wonderen wanneer je de volgende keer een flinke hoeveelheid vin nature achterover slaat. En da’s ook helemaal niet erg, aangezien de complexere wijnen ook best wat aandacht verdienen.