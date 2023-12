Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Passagierstrein ramt auto bij Brabantse Rijen, geen gewonden

Een passagierstrein is in het Brabantse Rijen rond 13.40 uur in botsing gekomen met een personenauto die op het spoor stond. In de trein zaten zo’n 350 passagiers, niemand raakte gewond, meldt de politie. De inzittenden van de auto konden op tijd uit het voertuig ontsnappen.

Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun auto zou zijn stilgevallen op een overweg bij station Gilze-Rijen. De passagiers hebben de trein via het perron veilig kunnen verlaten, volgens een woordvoerder van de politie.

Door de aanrijding rijden tussen Breda en Tilburg tot ongeveer 17.00 uur geen treinen, meldt de NS. De Landelijke Eenheid van de politie zal onderzoek doen naar de aanrijding, aldus de woordvoerder. De auto is volledig vernield.

