Net wat je nu nodig hebt: met de trein door Europa ‘hobbelen’, maar dan (brak) thuis voor de buis

Kabbeldekabbel, of beter: boemeldeboemel. Lekker toch, een beetje met de trein door Europa hobbelen in deze voor velen wat rustiger tijd? Maar dan niet op het spoor, want tv-programma Rail Away bedient ons weer rijkelijk op maat met slow-televisie.

Rail Away toont beelden vanuit de trein en buiten het spoor van allerlei – in het oog springende – routes in Europa. Hoe simpel kun je het bedenken? Vanaf morgenavond gebeurt dat weer. En, geloof het of niet, de EO maakt de serie en brengt dit op onze beeldbuizen sinds… 1996! Hoeveel mooie treinsporen heeft Europa eigenlijk?

Rail Away uitbrak-televisie voor studenten

Juist omdat het zonder haperen al meer dan een kwart eeuw op de nationale tv te zien is, een kleine ode in Metro‘s tv-rubriek Blik op de Buis. We beschreven Rail Away echter al een keer eerder, toen over een speciale uitzending over een spoor in eigen land tussen Zutphen en Winterswijk. Dat gebeurde in al die jaren namelijk maar enkele keren, zoals een uitzending in 1997 over een tochtje vanaf Medemblik langs Hoorn.

Rail Away verdient Blik op de Buis ook omdat het programma het voor elkaar heeft gekregen populair te zijn onder studenten. Die vinden het vaak perfecte uitbrak-televisie. Verder wijzen we erop omdat er altijd weer nieuwe kijkers mogelijk zijn. Veel Nederlanders waren bij de start in 1996 namelijk nog niet eens geboren. Eenmaal opgegroeid kan Rail Away prima inspiratie opleveren voor een mooi backpack-avontuur. Niet iedereen kan tenslotte ‘zomaar’ naar Australië of Nieuw-Zeeland.

Rail Away van Schotland tot Spanje

Metro stapte de huidige treinreeks vooruitkijkend in in Inverness, dichtbij het beroemde meer van het monster van Loch Ness. De rit gaat door de Schotse Hooglanden naar het hoge noorden van Schotland, met Dunrobin Castle als eindpunt. Het is weer eens wat anders dan Amsterdam – Utrecht of Eindhoven – Den Bosch. Later dit seizoen zijn ook het Duitse Beieren, het zuidwesten van Ierland, de Franse Jura en enkele Spaanse treinroutes te zien.

De makers van Rail Away zijn sinds april met hun camera’s en drones op pad gegaan. Omdat je beelden vanuit de trein, maar ook uit talloze posities van buiten het spoor te zien krijgt, weet je dat zij het voor zichzelf niet eenvoudig maken. Hoe ze het allemaal voor allemaal krijgen is voor ons de vraag, voor hun een weet. Knap staaltje werk in elk geval.

Leuke feitjes om te vergeten

„Stap in en beleef het mee”, zegt voice-over Bob van der Houven. En dat is het nou net. „Mooi zitten, dom kijken”, zou je moeder het noemen.

Diezelfde Van der Houven geeft je, buiten de prachtige beelden, leuke feitjes mee. Feitjes die je vooral en waarschijnlijk weer snel vergeet, maar wat maakt het uit? „Hier staan whiskey-ketels met nekken zo lang als die van een giraf”, leert de kijker bijvoorbeeld. Of: „Hier verscheen in 1855 het eerste station.” En wat te denken van: „Daar was de allerlaatste veldslag op Brits grondgebied. Hij duurde maar 40 minuten, maar er vielen 2400 doden.”

Zin om al een paar minuutjes mee te rijden? Hieronder vind je al een stukje van de nieuwe Rail Away.

Na Rail Away zin om in te stappen

Heb je eenmaal naar Rail Away gekeken, dan krijg je vast zin om in te stappen. Sommigen misschien ook niet, als zij horen dat op dit Schotse traject over enkele jaren alleen nog maar CO2-vrije treinen mogen rijden. Die zullen het traject ‘om zoveel klimaatgekte’ onmiddellijk boycotten. Op social media dan, maar in werkelijkheid… Goed, dat is een ander verhaal.

Rail Away is gewoon leuk, niet meer of minder. En je bent even 25 minuten verlost van alle dagelijkse hectiek en ongevraagde meningen-ellende.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Rail Away is vanaf morgen (19.58 uur bij de EO op NPO 2 te zien). De exacte data: 29 en 30 december, 6, 8, 9, 10 en 11 januari. Terugkijken kan via NPO Start.

