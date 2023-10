Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wassen zonder zeep en shampoo is populair, maar niet verstandig

Wassen zonder zeep én shampoo? Het klinkt menig mens wellicht gek in oren, maar tegenwoordig zijn steeds meer mensen er enthousiast over. Zij zijn van mening dat al dat wassen ons microbioom zou verstoren, waardoor we juist meer zouden gaan stinken.

Maar met dat zeep overbodig zou zijn, gaat dermatoloog Ingrid van Riet in elk geval niet akkoord. „Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van zeep samenhangt met verminderde besmettingen van bijvoorbeeld de griepepidemie”, legt zij uit aan de Belgische krant HLN.

Wassen zonder zeep

Toch is het een trend die de laatste tijd steeds vaker rondgaat op sociale media. Verschillende influencers sporen hun volgers met de #nopoochallenge aan om zeep en shampoo vaarwel te zeggen. Het resultaat zou volgens hen een betere huid en minder vet haar zijn.

Onder de video’s van bijvoorbeeld influencer Sammy Spiegel komen gemixte reacties. Van „dagelijkse shampoo-er hier”, „dit zou mij gek maken” tot „ik heb al jaren geen shampoo gebruikt”.

Vuildeeltjes

Maar over de schoonheids- en gezondheidsadviezen die influencers geven zijn er al langer zorgen. Vorige week nog luidden artsen de noodklok. Over het niet gebruiken van zeep en shampoo is dermatoloog Van Riet dan ook sceptisch.

Zeep vermindert de oppervlaktespanning tussen vuildeeltjes. Zo komen deze deeltjes los en spoelen ze weg. „Denk aan een vuile pan die je in afwaswater zet: de vetdeeltjes gaan uit elkaar drijven. Dat komt doordat de oppervlaktespanning afneemt. Hetzelfde gebeurt op de huid. Doordat de spanning vermindert, komen stof, vuil en talg los, en stromen ze mee het afvoerputje in.”

Griepepidemie

Dat zeep niet nodig zou zijn, vindt de dermatoloog onzin. „Studies wijzen uit dat schadelijke stoffen in de lucht ook op en in ons lichaam terechtkomen. Automatisch denken we dan aan pollutie en fijnstof, maar zelfs iets onschuldigs als een gezellige barbecue of gourmet kan schade aanrichten. Zo werden de toxische verbrandingsstoffen en die vrijkomen tijdens het grillen ook in de bloedbaan teruggevonden.”

Een (snelle) douche mét zeep kan daarbij al helpen. „Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van zeep samenhangt met verminderde besmettingen van bijvoorbeeld de griepepidemie”, aldus de dermatoloog.

