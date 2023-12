Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze Nederlandse stations staan in de top 10 van beste Europese treinstations

Wat eerder als de mooiste treinroute van Nederland werd aangekaart, staan er nu twee Nederlandse treinstations in de top 10 van beste stations in Europa. Raad jij over welke steden het gaat?

Kijkend naar de 50 drukste locaties in Europa, ontdekte de European Railway Station Index 2023 dat deze stations de beste zijn.

Beste treinstations in Europa

Zo gaan de hoofdstations in Zürich, Wenen en Berlijn voorop met de beste omstandigheden voor reizigers.

Wat volgens het onderzoek opvalt is het ontbreken van meer Duitse stations in de topposities. „Slechts één station (Berlijn Centraal) staat in de top vijf en twee stations (Berlijn Centraal, Frankfurt) staan in de top vijf”, merkt het onderzoek op. „Daarnaast bevinden zich, van alle 50 beoordeelde stations, de onderste zes allemaal in Duitsland.”

Twee Nederlandse stations in top 10

Daarentegen hebben twee Nederlandse stations de top 10 gehaald. Op plek 5 straalt Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal gaat er vandoor met plek 8.

Zürich Hauptbahnhof Wenen Hauptbahnhof Berlijn Hauptbahnhof Bern Utrecht Centraal Frankfurt Hauptbahnhof Napels Centrale Amsterdam Centraal Parijs Gare du Lyon Oslo S / Centraal Wenen Meidling

Punten van beoordeling

De statistieken die de European Railway Station Index gebruikt om stations te beoordelen omvatten bijvoorbeeld de openingstijden en ticketopties. Maar ook de verbindingen van een station en het aantal vertraagde diensten worden meegenomen in de score.

Er wordt verder gekeken naar de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit, het aantal winkels, lounges en eetgelegenheden, de kwaliteit van de aangeboden informatie en de toegankelijkheid van taxi’s en andere ritdiensten, waarbij voor elk punt een maximum van 123 punten wordt toegekend.

Internationale verbindingen

Wat de uitkomst van de lijst echter tegen kan werken is het feit dat er punten gerekend worden voor internationale verbindingen. Heeft een station die niet? Dan beïnvloedt dat de score. Zo eindigen drie Berlijnse hubs – Berlijn Ostkreuz, Berlijn Gesundbrunnen en Berlijn Zoologischer Garten – dus op plek 46. Bremen Hauptbahnhof moet het met de laagste plaats doen.

Vorige Volgende

Reacties