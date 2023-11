Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe vaak moet je douchen? Het is minder vaak dan je denkt

Douchen is voor veel mensen een onmisbaar onderdeel van hun dagelijkse routine. Maar is dat eigenlijk wel zo goed? Hoe vaak spring je idealiter onder de douche?

Dat is dus een stuk minder vaak dan je waarschijnlijk denkt.

Zo vaak moet je per week eigenlijk douchen

„Hoewel de meeste mensen dagelijks een douche kunnen verdragen, kunnen veel mensen er baat bij hebben om slechts drie keer per week te douchen. Het heeft echt te maken met je huidconditie, de producten die je gebruikt en je levensstijl”, zegt gecertificeerde dermatoloog Deanne Robinson tegen de Amerikaanse Vogue. Als je veel sport bijvoorbeeld of overmatig zweet, doe je er wel weer goed aan om vaker te douchen.

„Langdurige perioden onder de douche doorbrengen kan het risico op een droge of geïrriteerde huid vergroten”, zegt ook internist en dermatopatholoog Mamima Turegano tegen hetzelfde medium. Bovendien kan te lang en te vaak douchen je microbioom verstoren en aanzienlijke schade aanrichten aan je haar.

Turegano onderstreept de woorden van Robinson. „Ik denk dat een drie tot vier keer per week voor de meeste mensen voldoende is. Bij meer dan één keer per dag beginnen we meer problemen te zien met een droge of geïrriteerde huid.” Ze plaatst hier wel de kanttekening bij dat dit vooral geldt voor mensen met een toch al droge of eczeemgevoelige huid.

Ook duur en temperatuur is van van belang

Overigens gaat het volgens de experts niet alleen hoe vaak je doucht, maar ook hoe lang en op welke temperatuur. Fan van een warme, lange douchesessie? Helaas: dat is niet het beste idee. Het liefst houd je het onder de 15 minuten en kies je voor een lauwe temperatuur. Hoe langer en heter je doucht, hoe meer olie en vocht worden verwijderd en dat kan weer zorgen voor een droge huid en eczeem.

Reacties