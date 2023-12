Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groen, geel of zwart? Onsmakelijk, maar kleur van je snot zegt veel over je gezondheid

Met het koude weer is het snotteren geblazen. Niet gek, want virussen en ziektes liggen op de loer. Snot en slijm zijn er om ons daarvoor te beschermen. Maar de kleur van je snot is ook een goede barometer die je veel over je gezondheid kan vertellen. Zo is het opletten geblazen als je snot geel, groen of bruin van kleur is.

Snot en slijm zijn er altijd, of je nu verkouden bent of niet. We maken het zelfs aan in onze slaap en het is bedoeld om te voorkomen dat je neus, mond, keel of longen uitdrogen. Ook beschermt het ons tegen virussen. Het meeste snot slikken we in en dat kan weinig kwaad.

Misschien is het je opgevallen dat de kleur van je snot verandert. Het was bijvoorbeeld eerst helder, maar nu wit. Het is wat onsmakelijk, maar het kan geen kwaad om soms even naar je snot te kijken. Het kleurtje vertelt je namelijk veel. Helder, wit, groen, geel, rood of zelfs zwart? Het heeft allemaal net een andere betekenis.

Gele of groene snot? Dit wil je lichaam tegen je vertellen

De ‘normale’ kleur van snot is geen kleur. Het moet helder zijn en vooral kleurloos. Als dat het geval is, kun je opgelucht ademhalen: er lijkt geen sprake van een onderliggend probleem. Witte snot is vooral in de wintermaanden niet zeldzaam, het wijst op een beginnende verkoudheid. Met deze natuurlijke remedies knap je zo weer op.

Bij een gele kleur is het meer opletten geblazen. Die kleur vertelt dat je lichaam tegen een infectie vecht. Je immuunsysteem vecht hard om die weg te werken. Het kan dus goed zijn dat je ziek bent of dat wordt. Uitzieken, dat is dan het beste advies.

Dat geldt ook bij de kleur groen. Die duidt op de aanwezigheid van (dode) bacteriën en afvalstoffen, als resultaat van het gevecht dat je lichaam tegen een infectie voert. Soms gaat dat gevecht gepaard met een rode kleur. Dat is de kleur van bloed en is vaak het resultaat van beschadigd neusweefsel. Soms, heel soms, wijst het op een ernstiger probleem, vooral als snot na een week nog altijd rood kleurt.

Bij deze kleur moeten de alarmbellen afgaan

Dan is er nog bruin snot en zwart snot. Wie een langere tijd in een vervuilde omgeving heeft gezeten, kan daarover meepraten. De vervuilde lucht gaat in de neus zitten en zorgt voor een bruinige kleur. Ook rokers hebben soms bruine snotjes. Soms kan de kleur ook van oud bloed zijn.

Wie veel rookt, heeft soms snottebellen die niet bruin maar zwart kleuren. Bij die kleur moeten de alarmbellen afgaan, want het kan wijzen op een schimmelinfectie of een ander onderliggend probleem. Het kan geen kwaad om even je huisarts in te schakelen, zo blijkt uit de ‘snotmeter‘.

