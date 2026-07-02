Let op: 106 mensen besmet met salmonella na eten van instantnoedels
In Europa zijn maar liefst 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels. Volgens de EFSA, de Europese waakhond voor voedselveiligheid, gaat het om besmettingen in veertien landen, waaronder Nederland.
Het is niet duidelijk hoeveel mensen in Nederland ziek zijn geworden, maar het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) maakt melding van ruim honderd besmettingen.
Salmonella kan leiden tot ziekenhuisopname
De eerste gevallen werden in november vastgesteld en sindsdien hebben zeker 49 mensen zich in het ziekenhuis laten behandelen. Een salmonellabesmetting kan leiden tot hevige misselijkheid, buikkrampen en diarree en is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Voor mensen in goede conditie is een salmonellabesmetting doorgaans niet gevaarlijk.
Welke fabrikant wordt met de noedels in verband gebracht?
Hoewel beide EU-instanties niet de naam van de fabrikant noemen, schrijft persbureau AP dat Reeva Foods, een internationale fabrikant die allerlei vormen van kant-en-klaarmaaltijden produceert, vorige week melding heeft gemaakt van een ‘vermeende detectie’ van salmonella in een partij van zijn noedels.
Deze partij was bestemd voor de Baltische markt en werd geproduceerd door het Oekraïense bedrijf Euro Food Service. De door het ECDC onderzochte noedels waren afkomstig uit Duitsland en Litouwen. Producten van Reeva Foods zijn in Nederland vooral verkrijgbaar bij Oost-Europese supermarkten.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Annemarie van Gaal ziet oplossing voor het woningtekort: ‘Zet Nederlanders die kúnnen werken aan het werk’
- Verkeersboetes 2027 fors hoger: 450 euro voor je telefoon en 330 euro voor rood licht
- WCRF ziet kanker toenemen bij Nederlanders onder de 50: vooral deze 4 soorten vallen op
- Ontstekingen bij overgewicht kunnen gezonde keuzes lastiger maken: ‘Biologische factoren werken je actief tegen’
- Is dure shampoo echt beter? Keuringsdienst komt met verrassend advies over de eerste 5 ingrediënten