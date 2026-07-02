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Onderzoek Gezondheidsraad: uitstoot van vliegtuigmotoren vermoedelijk kankerverwekkend

Wie op een luchthaven werkt en dagelijks wordt blootgesteld aan de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren, loopt een groter gezondheidsrisico dan tot nu toe werd gedacht. De Gezondheidsraad adviseert om de uitstoot van vliegtuigmotoren vanaf nu als kankerverwekkend te beschouwen, zodat grondpersoneel beter beschermd kan worden.

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Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf opdracht om de kankerverwekkende eigenschappen van de uitstoot van vliegtuigmotoren te onderzoeken en de gezondheidsrisico’s voor mensen die eraan worden blootgesteld in kaart te brengen.

Waarom de Gezondheidsraad vliegtuiguitstoot als vermoedelijk kankerverwekkend ziet

Na een onderzoek stelt de Gezondheidsraad vast dat verschillende stoffen in het kerosinemengsel kankerverwekkend zijn. Zij adviseren daarom om de uitstoot van kerosinemotoren te classificeren als ‘verondersteld’ kankerverwekkend. Dit betekent dat het hoogstwaarschijnlijk kankerverwekkend is, maar dat er te weinig onderzoek is gedaan om dit met 100 procent zekerheid te kunnen zeggen, aldus een woordvoerder.

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Betere bescherming van grondpersoneel

Ook zijn er overeenkomsten in de samenstelling van kerosinemotoremissie en dieselmotoremissie, en van die laatste is wel vastgesteld dat die kankerverwekkend is. Voor dieselmotoremissie geldt al een wettelijke grenswaarde. Volgens de woordvoerder is dit onderzoek een eerste stap naar het vaststellen van een grenswaarde, waarmee grondpersoneel op luchthavens in de toekomst beter kan worden beschermd.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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