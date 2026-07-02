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Rico Verhoeven en Naomy van Beem vlak voor huwelijk uit elkaar: ‘Opeenstapeling van gebeurtenissen’

Kickbokser Rico Verhoeven (37) en Naomy van Beem (37) hebben ervoor gekozen om hun verloving kort voor hun huwelijk te verbreken. De twee laten in een gezamenlijk bericht op Instagram weten dat ze uit elkaar gaan.

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Een opeenstapeling van gebeurtenissen zouden de breuk in gang hebben gezet. In de video boven dit artikel zie je de ex-verloofde van Verhoeven.

Rico Verhoeven en Naomy van Beem uit elkaar

‘We willen graag iets persoonlijks met jullie delen’, zo beginnen ze hun bericht. ‘Niet omdat we dat verplicht zijn, maar omdat jullie de mooie momenten in ons leven ook altijd met ons hebben gedeeld. Dan vinden we het eerlijk om ook de realiteit te delen, hoe moeilijk die op dit moment ook is.’

De twee laten weten dat de afgelopen 8 maanden ‘ontzettend intens’ zijn geweest. ‘Tijdens de voorbereidingen op de bokswedstrijd tegen Usyk kreeg Rico te maken met een opeenstapeling van gebeurtenissen. Het verlies van zijn moeder, de druk van een uitzonderlijk intensieve periode en uiteindelijk de mentale ontlading na de wedstrijd hebben veel meer impact gehad dan hij zelf vooraf had beseft.’

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Steeds meer afstand

Nadat alle druk wegviel, kwam er volgens Naomy tijd voor zelfreflectie. ‘We voelden dat Rico er mentaal niet goed in zat. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het moeilijke besluit om de bruiloft in eerste instantie uit te stellen, zodat er op dat moment de noodzakelijke ruimte en rust kon ontstaan. Wat vertrouwd was, werd anders en er ontstond snel steeds meer afstand.’

Hoewel ze naar eigen zeggen hun best hebben gedaan om ‘elkaar vast te houden’, bleef de afstand desondanks groeien. ‘Hoeveel liefde en respect er ook tussen ons is, we moesten eerlijk zijn naar elkaar én naar onszelf. Dat was misschien wel de moeilijkste conclusie die we konden trekken.’

Intens proces

‘Met heel veel verdriet, maar ook met wederzijds respect en dankbaarheid voor alles wat we samen hebben gedeeld, hebben we besloten onze relatie te beëindigen. Het is de uitkomst van een intens proces waarin we samen hebben geprobeerd de juiste keuzes te maken, hoe pijnlijk die ook zijn.’

Ze sluiten hun bericht af met een verzoek. ‘We vragen daarom om rust, begrip en respect. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en iedereen die dicht bij ons staat. De komende periode willen we allebei de ruimte nemen om dit op onze eigen manier te verwerken.’



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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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