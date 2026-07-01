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De Beleggingsrekening van Jeroen (44): ‘Ik beleg voor mijn kinderen, zodat ze er later wat aan hebben’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Jeroen, die voor zijn kinderen belegt.

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Naam: Jeroen (44)

Beroep: projectmanager

Netto inkomen: 3950 euro

Maandelijkse inleg: 200 euro per maand, en soms wat extra’s

Rendement: ongeveer 3000 euro

De Beleggingsrekening van Jeroen

Waarom ben je gaan beleggen?

„Vooral voor mijn kinderen, ik begon ermee toen zij werden geboren – de oudste is nu 7 jaar. Alles wordt duurder en ik weet niet hoe de wereld er over twintig jaar uitziet, maar ik wil wel dat zij straks een beetje een financiële voorsprong hebben. Daarom leg ik iedere maand een vast bedrag voor ze in. Krijgen ze geld van opa of oma voor hun verjaardag of met kerst? Dan gaat dat meestal ook naar de beleggingsrekening.”

Zijn jouw ouders ook van het beleggen, omdat hun ‘zakgeld’ ook naar de beleggingsrekening gaat?

„Absoluut niet, haha. Mijn vader komt uit een andere generatie. Voor hem was sparen dé manier om vermogen op te bouwen, beleggen vond hij te veel risico. Snap ik ook wel, sparen was voor veel mensen jarenlang de tendens. Alleen: de wereld is veranderd. De spaarrentes zijn laag, de inflatie hoog, dus op de lange termijn heb ik meer vertrouwen in beleggen.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Ik beleg ongeveer 100 euro per maand per kind. Dat gaat automatisch, dus ik hoef er niet steeds over na te denken. En dan nog die extra’s van de opa’s en de oma’s.”

Waar beleg je in?

„Ik hou het graag simpel, dus ik beleg niet in losse bedrijven, maar in brede fondsen. Van die mandjes met heel veel verschillende beleggingen tegelijk, zeg maar. Mijn risicoprofiel is neutraal – heel offensief beleggen past niet bij me, ik wil niet wakker liggen van een schommelende koers. Maar heel defensief voelt ook weer alsof je op zo’n lange termijn kansen laat liggen, dus ik zit liever ergens in het midden.”

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Hoe vind je het om te beleggen? Spannend of juist ‘go with the flow’?

„In het begin vond ik het spannender en keek ik iets te vaak in mijn beleggingsapp – dan werd ik onrustig omdat ik ineens een paar honderd euro lager stond. Inmiddels ben ik daar relaxter in. Ik probeer niet te veel bezig te zijn met wat er vandaag of morgen gebeurt, ik beleg immers voor de lange termijn. Wel luister ik geregeld podcasts en lees ik over beleggen, maar ik ben er niet de hele dag mee bezig.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Natuurlijk denk ik daar weleens aan – niemand wordt vrolijk van een kelderende koers. Maar nogmaals: mijn kinderen hebben dat geld voorlopig niet nodig, dus ik kan zo’n mindere periode ook gewoon uitzitten.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen?

„Dat er een lekker bedrag per kind klaarstaat als ze 18 zijn. Misschien voor een studie, een eerste auto of een eerste woning. Ik hoef ze niet rijk te maken – al zou dat leuk zijn – maar met een goede, financiële buffer ben ik tevreden.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ja, maar wel met geld dat je kunt missen en vooral voor de lange termijn. Je hoeft ook niet meteen grote bedragen in te leggen. Zelf heb ik ook geen financieel adviseur ingehuurd, maar heb ik online en via podcasts veel informatie gevonden. Mijn belangrijkste tip: hou het simpel, kies een risico waar je je prettig bij voelt en laat je niet gek maken door de waan van de dag. Je hoeft echt niet elke dag naar je beleggingsrekening te kijken om goed bezig te zijn.“

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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