Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Consumentenbond onthult goedkoopste supermarkten van 2026: verrassende verschuiving aan de top

Waar haal je in 2026 de goedkoopste boodschappen? Uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de verschillen tussen supermarktketens flink zijn opgelopen. Vooral discounters blijven duidelijk goedkoper.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Deze supermarkten richten zich op lage prijzen en bieden een eenvoudiger assortiment aan, waardoor zij hun producten vaak voordeliger kunnen verkopen dan andere supermarktketens. Voorheen waren dat nog de Aldi en Dirk, maar is dat nog steeds zo?

Dirk en Nettorama opnieuw het goedkoopst

Uit een prijspeiling van de Consumentenbond blijken Dirk en Nettorama het goedkoopst te zijn voor budgetboodschappen. Ook Vomar en Hoogvliet doen het goed.

ALDI en Lidl vallen juist in negatieve zin op. Bij de vorige prijspeiling stonden zij nog samen op plek drie van goedkoopste supermarkten. Nu schuiven ze dichter richting het gemiddelde.

Jumbo, Albert Heijn en PLUS hebben gemiddeld hogere prijzen. Onderaan de ranglijst staan opnieuw SPAR en Poiesz. Daar staat tegenover dat ‘servicesupermarkten’ zoals Jumbo en PLUS wel vaak meer keuze bieden. Ze hebben meer aanbiedingen en bieden extra diensten aan, zoals bezorging.

De duurste en goedkoopste supermarkten op een rij

Welke supermarkt het goedkoopst is en welke juist het duurst, zie je in onderstaand schema van de Consumentenbond. De percentages laten zien hoeveel een supermarkt onder of boven het gemiddelde prijsniveau van alle onderzochte supermarkten ligt.

Supermarkt Goedkoper of duurder dan gemiddeld Dirk -9 procent Nettorama -9 procent Vomar -8 procent Hoogvliet -7 procent Lidl -6 procent ALDI -5 procent DekaMarkt -4 procent Albert Heijn 0 procent (dus gemiddeld) Jumbo 1 procent PLUS 1 procent Picnic 5 procent SPAR 18 procent Poiesz 24 procent

Een huishouden dat jaarlijks 6500 euro aan boodschappen uitgeeft, betaalt bij een supermarkt die 18 procent duurder is ruim 1100 euro meer dan gemiddeld.

Voor dit onderzoek vergeleek de Consumentenbond op 6 mei 2026 de prijzen van 131 budgetboodschappen bij de dertien grootste supermarktketens van Nederland. Daarbij werd steeds gekeken naar het goedkoopste alternatief voor een A-merk, zoals een budget- of huismerk. Om de vergelijking eerlijk te houden, werden verschillen in verpakkingsgrootte omgerekend naar een gelijke inhoudsmaat.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Welke supermarkten bezorgen budgetboodschappen?

De Consumentenbond merkte ook wat anders op: bij de meeste onderzochte supermarkten kun je online boodschappen doen. Alleen ALDI, Dirk, Lidl, Nettorama en Vomar bieden die mogelijkheid niet.

Maar het viel op dat budgetproducten online niet altijd beschikbaar zijn. Vooral bij DekaMarkt en Hoogvliet ontbraken de goedkope alternatieven die er in de winkel wel waren. Zo vond de Consumentenbond bij Hoogvliet online geen goedkope houdbare melk en 7-granen ontbijt. Bij DekaMarkt ontbraken onder meer goedkope wasmiddelen en vaatwastabletten.

Hoogvliet zegt dat consumenten online anders boodschappen doen en dat het online assortiment kleiner kan zijn. DekaMarkt noemt onder meer ontbrekende productinformatie als oorzaak. Toch betekent dit voor consumenten dat online winkelen niet altijd de goedkoopste keuze oplevert. Bij deze ketens loont het om ook in de winkel te kijken naar budgetproducten.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

Reacties