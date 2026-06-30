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Fenneke (36) in Burenruzies: ‘De bovenburen bewaren hun vuilniszakken weken op het balkon, er vallen zelfs maden naar beneden’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Fenneke (36) hoe haar fijne appartement langzaam veranderde in een plek waar ze haar eigen balkon liever vermijdt.

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Fenneke (36): „Ik woon in een leuk appartementencomplex in Rotterdam en in principe heb ik het hier heel erg naar mijn zin. Het is een typisch oud gebouw met halfopen balkons, waar regen gewoon doorheen kan vallen en waar je dus ook echt een buitengevoel hebt. Dat vind ik op zich helemaal niet erg, maar waar ik wél moeite mee heb, zijn mijn bovenburen.

Sinds februari wonen daar nieuwe mensen, expats, die hun vuilnis opsparen op het balkon. Via een buurvrouw, die zicht heeft op het balkon, hoor ik dat dezelfde zakken daar soms wel twee weken staan. En dat gaat dan om volle vuilniszakken die in de zon, in de regen en in de warmte staan.

Burenruzie: lekkende vuilniszakken

Zeker als het, zoals nu, een tijdje warm is, is het echt verschrikkelijk. Er lekt constant vocht uit de zakken. Het valt allemaal precies naar beneden, op mijn balkon. Vorige week kwamen er zelfs maden uit die vuilniszakken. Ik zag opeens iets bewegen op mijn balkon, keek naar boven en zag er daar nog meer ‘hangen’. Dat was voor mij echt de druppel.

Ik heb de vve al meerdere keren gebeld, ook al voor dit madenprobleem, en zij zeggen telkens dat ze met de eigenaar zullen praten. Die eigenaar zou dan weer met zijn huurders moeten praten.

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Buren doen niet open

Zelf heb ik al een paar keer aangebeld, maar ze doen simpelweg niet open. Omdat praten niet lukt, heb ik ook briefjes op hun deur gehangen, óók in het Engels, in de hoop dat het dan in ieder geval duidelijk zou zijn dat dit echt niet kan. Die briefjes zijn de volgende dag weg, dus iemand ziet ze blijkbaar wel, maar er verandert helemaal niets.

Het frustrerende is dat ik mijn eigen balkon eigenlijk niet meer normaal kan gebruiken. Terwijl ik daar juist zo graag zit als het mooi weer is. Een kop koffie in de ochtend of even buiten eten is er gewoon niet meer bij als je weet wat er boven je hangt. En het voelt ook een beetje machteloos, want je kunt er zelf weinig tegen doen. Je hebt te maken met buren die niet reageren en een situatie die gewoon blijft bestaan.

Volgende stap

De vve blijft proberen contact te zoeken, maar tot nu toe zonder resultaat. En eerlijk gezegd weet ik ook niet meer zo goed wat ik in zo’n situatie nog kan doen. De politie bellen? Dat lijkt me ook weer heftig, maar misschien moet ik dat toch eens gaan doen, want op deze manier kan ik hier niet meer normaal wonen.”

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John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Ik kan me goed voorstellen dat u niet meer lekker op uw eigen balkon zit op deze manier. U zegt dat u eigenlijk niet zo goed meer weet wat u nog kunt doen. Als de bovenburen zich onbereikbaar houden, zou ik dit het probleem van de VVE; de bovenburen en hun huisbaas maken.

Veel VVE’s hebben de mogelijkheid boetes op te leggen bij hinderlijk gedrag. En als u foto’s maakt, heeft u stevig bewijs. En dan toch maar dreigen met een kort geding. Want een regen van maden creëren door vuilnis weken op het balkon te laten staan, is onrechtmatig. En maakt hen schadeplichtig.

De eigenaar/verhuurder van het appartement heeft natuurlijk ook liever geen gezeur. Dus als u elke dag mailt dat de buren hun vuilnis niet buiten zetten, loopt u de kans dat ook hun huisbaas bij hen aan de bel trekt.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem, meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week

Vorige week vertelde Bart (43) hoe een buurtbarbecue die gezellig bedoeld was, uitmondde in flinke spanningen in de wijk. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Reinout reageerde met: „Wij hadden ooit een barbecue en daar kwamen ook mensen die geen vlees aten, dat is geen enkel probleem natuurlijk. Deze mensen wilden alleen ook een aparte barbecue, maar wilden deze zelf niet meenemen. Dan wordt het natuurlijk lastig. We hebben de uitnodiging ingetrokken. Je hoeft geen vlees te eten, maar voor drie mensen een eigen barbecue eisen op een barbecue voor 80+ man? Dat gaat te ver.”

Een andere lezer, Mieke, zei hierop: „Wat jammer. Er zijn tegenwoordig zoveel opties voor veganisten. Mensen buitensluiten is kinderachtig.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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