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Ziggo-mail belooft een gratis Samsung-tv: dit opvallende detail verraadt de oplichters

Een gratis 55-inch Samsung-tv winnen door een korte enquête van Ziggo in te vullen? Het klinkt aantrekkelijk, maar oplichters gebruiken deze belofte in valse e-mails. Drie opvallende details verraden dat je met fraudeurs te maken hebt.

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De e-mail lijkt heel echt: de oplichters gebruiken namelijk het Ziggo-logo en de bekende oranje huisstijl om de mail betrouwbaar te laten lijken.

Valse Ziggo-mail herkennen: deze 3 details verraden de oplichters

Toch zijn er ook wat details die weggeven dat het niet daadwerkelijk om een e-mail van Ziggo gaat. Bij de afzender staat namelijk ‘ZiGG0-loyaliteitsbonus’, terwijl het afzenderadres ‘[email protected]’ is. Dit is geen legitiem e-mailadres van Ziggo. Bovendien staat de naam van de provider verkeerd geschreven. Daarnaast kun je de valse Ziggo-mail ook aan deze punten herkennen:

Misbruik van het Ziggo-logo. In de mail wordt het officiële logo van Ziggo misbruikt om het bericht betrouwbaar te laten overkomen.

Verdacht mailadres. De mail komt van ‘[email protected]’ en niet van een herkenbaar Ziggo-domein.

Valse link. In de mail moet je op de knop ‘claim nu’ klikken om de vragenlijst in te vullen. Doe dit niet, want je wordt naar een vals webadres geleid.

Gratis Samsung-tv via Ziggo? Dit willen oplichters bereiken

Met de mail proberen de oplichters aan je persoonlijke gegevens te komen en hopen ze je geld afhandig te maken. Het is dan ook belangrijk om de komende tijd alert te zijn. Ontvang je een Ziggo-mail waarover je twijfelt? Open zelf de officiële Ziggo-app of typ het webadres van Ziggo handmatig in je browser. Klik ook niet op links of knoppen in onverwachte mails. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van Ziggo.

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