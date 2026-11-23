Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren gaan minder vaak uit: Nederlandse poppodia zien clubbezoek dalen, concerten zijn juist meer in trek

Een avond dansen tot diep in de nacht? Steeds minder Nederlanders bezoeken daarvoor een poppodium. Nieuwe cijfers van branchevereniging VNPF tonen 13 procent minder clubbezoek sinds 2023, terwijl concerten juist meer publiek trekken.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Dat de manier waarop mensen uitgaan verandert, was eerder ook al te zien in de horeca. Vooral Gen Z zoekt vaker overdag een koffietentje of lunchzaak op, terwijl het aantal cafés en discotheken afneemt. Ook bij poppodia is die verandering merkbaar. Uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) blijkt dat het bezoek aan clubavonden tussen 2023 en 2025 met 13 procent is gedaald. Ook kwamen er gemiddeld minder mensen per avond en werden minder clubnachten uitverkocht.

Nog maar 19 procent van de clubavonden bij poppodia uitverkocht

De daling is op verschillende manieren terug te zien. In 2023 kwamen er gemiddeld 447 bezoekers naar een clubavond bij een poppodium. Twee jaar later waren dat er nog 389. Ook werden minder avonden uitverkocht. In 2023 was 28 procent van de clubavonden vol, in 2025 was dat nog maar 19 procent.

Toch betekent dit niet dat poppodia helemaal geen publiek meer trekken. Bij concerten is juist een groei te zien. Het aantal bezoeken nam tussen 2023 en 2025 met 10 procent toe. Ook kwamen er gemiddeld meer mensen naar een concert: 396 bezoekers in 2025, tegenover 376 in 2023.

Er is dus een duidelijk verschil tussen concerten en clubavonden. Voor een optreden van hun favoriete artiest weten bezoekers het poppodium nog goed te vinden. Een avond waarop vooral dj’s draaien, lijkt minder in trek.

VNPF: jongeren willen minder vaak uit, kosten spelen mogelijk mee

Een mogelijke verklaring is dat jongeren andere behoeften hebben gekregen. Dat merkt ook de VNPF bij de aangesloten poppodia. „We horen toch gewoon andere behoeften van jonge mensen; dat ze minder vaak uit willen gaan”, zegt Arne Dee van de branchevereniging tegen de NOS.

Ook de kosten spelen mee. Een kaartje, drankjes en vervoer naar huis maken een avond stappen behoorlijk prijzig. Daarnaast lijkt de opleving na de coronapandemie voorbij. Na de lockdowns hadden veel mensen weer zin om feestjes en evenementen te bezoeken. Die behoefte is inmiddels mogelijk afgenomen.

Bij 60 procent van de poppodia daalt het clubbezoek, bij 40 procent stijgt het

De cijfers betekenen niet dat iedere clubavond tegenwoordig halfleeg is. De verschillen tussen poppodia zijn groot. Bij 60 procent van de onderzochte podia daalde het bezoek aan clubavonden tussen 2023 en 2025. Bij de overige 40 procent kwamen er juist meer bezoekers.

Toch is het voor poppodia een uitdaging om hun nachtprogramma aantrekkelijk te houden. Clubavonden zijn namelijk meer dan alleen een plek om te dansen. Ze brengen ook mensen met dezelfde muzieksmaak bij elkaar en bieden ruimte aan verschillende subculturen.

Of de belangstelling voor clubnachten de komende jaren weer aantrekt, moet nog blijken. Voorlopig lijkt een avond dansen tot in de kleine uurtjes in ieder geval minder vanzelfsprekend dan een paar jaar geleden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

Reacties