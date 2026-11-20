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Zorgtoeslag in 2027 tot 288 euro hoger, maar door nieuwe grens kun je ook alles kwijtraken

Goed nieuws voor Nederlanders die zorgtoeslag ontvangen: de maximale tegemoetkoming gaat in 2027 omhoog. Alleenstaanden kunnen tot 132 euro per jaar extra krijgen, terwijl stellen met een toeslagpartner maximaal 288 euro meer kunnen ontvangen. Toch zit er ook een addertje onder het gras.

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Door een verlaging van de vermogensgrens kunnen sommige huishoudens hun zorgtoeslag juist helemaal verliezen.

Niet automatisch meer geld over

Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl, op basis van cijfers van de Belastingdienst. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt volgend jaar van 129 naar 140 euro per maand. Dat betekent een verhoging van 11 euro per maand, oftewel 8,5 procent. Voor huishoudens met een toeslagpartner gaat het maximale bedrag omhoog van 246 naar 270 euro per maand. Zij kunnen daarmee op jaarbasis 288 euro extra ontvangen.

Maar die hogere zorgtoeslag betekent niet automatisch dat mensen ook meer geld overhouden. De gemiddelde premie voor een basiszorgverzekering stijgt namelijk eveneens. Volgens Overstappen.nl gaat het om een verhoging van 14,83 euro per maand, waardoor de gemiddelde premie uitkomt op 173,13 euro. Dat is 9,4 procent meer dan in 2026.

Meer zorgtoeslag, maar ook hogere kosten

Voor alleenstaanden stijgt de zorgpremie daarmee harder dan de maximale zorgtoeslag. Waar de tegemoetkoming dit jaar nog 81,5 procent van de gemiddelde basispremie dekt, daalt dat volgend jaar naar 80,9 procent. Wie de maximale zorgtoeslag ontvangt en een verzekering heeft met de gemiddelde premie, betaalt daardoor zelf 33,13 euro per maand. Dit jaar is dat nog 29,30 euro.

Voor mensen met een toeslagpartner pakt de verhoging relatief iets gunstiger uit. Hun maximale zorgtoeslag stijgt procentueel harder dan de zorgpremie. Toch moeten ook zij uiteindelijk meer zelf betalen. Het bedrag dat zij samen voor twee basisverzekeringen met de gemiddelde premie zelf moeten betalen, loopt op van 70,60 naar 76,26 euro per maand.

Er verandert volgend jaar ook iets aan de inkomensgrenzen. Alleenstaanden mogen in 2027 maximaal 43.500 euro verdienen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, tegenover 41.000 euro dit jaar. Voor huishoudens met een toeslagpartner stijgt de grens van 51.500 naar 54.500 euro aan gezamenlijk toetsingsinkomen. Daardoor kunnen ook mensen met een iets hoger inkomen mogelijk recht krijgen op de tegemoetkoming.

Spaargeld kan zorgtoeslag kosten

Toch is er ook een belangrijke tegenvaller. De vermogensgrens voor zorgtoeslag gaat namelijk flink omlaag. Voor alleenstaanden daalt die van 146.011 euro naar 119.122 euro. Huishoudens met een toeslagpartner mogen volgend jaar samen maximaal 158.748 euro aan vermogen hebben, terwijl dat dit jaar nog 184.633 euro is.

Dat kan grote gevolgen hebben voor mensen met veel spaargeld of ander vermogen. Wie op 1 januari 2027 meer vermogen heeft dan de nieuwe grens toestaat, heeft namelijk het hele jaar geen recht op zorgtoeslag. Zelfs niet wanneer het inkomen laag genoeg is. Sommige Nederlanders die dit jaar nog zorgtoeslag ontvangen, kunnen daardoor volgend jaar de volledige tegemoetkoming kwijtraken.

Zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl waarschuwt daarom dat het belangrijk is om de eigen financiële situatie op tijd te controleren. Hij adviseert mensen om na te gaan of hun vermogen op 1 januari onder de nieuwe grens blijft. Wie toch zorgtoeslag ontvangt terwijl daar geen recht op bestaat, loopt het risico het bedrag later te moeten terugbetalen.

Bedragen nog onder voorbehoud

De genoemde bedragen zijn overigens nog niet officieel bevestigd. Volgens Overstappen.nl publiceerde de Belastingdienst op 19 november de zorgtoeslagtabellen voor 2027, maar werden die later weer van de website gehaald. De vergelijkingssite kon de cijfers nog vóór de verwijdering inzien en baseert de analyse op die gegevens.

De bedragen wijken volgens Overstappen.nl licht af van eerdere ramingen uit de begroting. Totdat de Belastingdienst de tabellen opnieuw publiceert, blijven de genoemde bedragen daarom onder voorbehoud.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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