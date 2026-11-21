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Daniëlle (27) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Zo blij dat mijn studieschuld is afbetaald’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Daniëlle (27), die haar studieschuld in een jaar tijd aflostte en haar geld nu wil gaan investeren.

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Naam: Daniëlle (27)

Beroep: assistent-supermarktmanager (fulltime), en als side hustle social media-influencer

Woonsituatie: past op huurwoningen in Amsterdam, samen met haar beste vriendin

Netto-inkomen: 3075 euro per maand salaris, keert zichzelf daarnaast 500 euro per maand uit aan socialmediainkomsten

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

“Best bewust, denk ik. Ik weet nog goed dat ik al op jonge leeftijd zakgeld kreeg. Mijn moeder gaf me dan 2 euro, waarvan ik er één moest sparen; de ander kon ik uitgeven aan iets leuks. Dat is me wel bijgebleven. Verder waren we een gemiddeld middenklassengezin: we gingen twee keer per jaar op vakantie en gingen heus weleens uit eten of dronken koffie buiten de deur, maar zeker niet wekelijks of dagelijks. En als we bij vrienden en familie op bezoek gingen, namen we zelf eten en drinken mee voor onderweg in de auto – dan haalden we geen cola of koffie bij het tankstation.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

“Er werd op zich wel over geld gesproken als ik daar vragen over had, maar ik wist bijvoorbeeld niet wat de salarissen van mijn ouders waren. Ze zijn ook niet van het investeren en beleggen, dus daar hadden we het niet over. Maar ik kon wel altijd bij ze terecht als ik vragen had over geld. Toen ik bijvoorbeeld mijn eerste bijbaan kreeg en dingen betaald moesten worden, maar ook als ik een grote opbrengst had na een Koninginnedagmarkt, wilden ze weten hoeveel ik spaarde en uitgaf. Ze waren altijd heel geïnteresseerd en betrokken.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

“Ik vind geld interessant, vooral sinds ik mijn hele studieschuld van 41.000 euro heb afgelost in dertien maanden tijd. Dat hele proces heeft me doen inzien dat geld een middel is: als je weet hoe het werkt en wat je ermee kunt, kun je ook je doelen bereiken.”

Dat heeft jouw visie op geld dus veranderd?

“Absoluut. Ik ben nooit slecht geweest met geld, maar ik gaf maandelijks ongemerkt 200 tot 300 euro uit aan kleine dingen, zoals een shirtje of een koffie buiten de deur. Dat heb je niet eens door, maar als je na een maand de balans opmaakt, is dat bedrag best schrikken. Nu ik dat niet meer doe, hou ik maandelijks zeker 200 euro over. Eerst gebruikte ik dat geld om mijn schuld af te lossen. De volgende stap is het investeren van dat geld in beleggingen en tonnair worden. Dat wil ik dan vóór mijn dertigste, dus ik heb er iets minder dan drie jaar voor.”

Eyes on the prize?

“Ja, ik ben me veel bewuster geworden van wat je met geld kunt doen en hoe je slim kunt besparen. En ik weet ook: als ik drie jaar zo doorga, heb ik een voorsprong voor de rest van mijn leven. Dat geldt blijft namelijk dóór renderen, zeker als ik het laat staan en blijf beleggen. Kijk, het enige wat we niet kunnen terugkrijgen in het leven, is tijd. Ik wil die tijd besteden aan wat ik leuk vind. Nu vond ik mijn werk leuk, maar misschien heb ik later wel een gezin en wil ik niet vijf à zes dagen hoeven werken. Of iets anders doen met mijn leven, wat allicht minder verdient. Dus daar ben ik mee bezig, om slim om te gaan met geld. Het leven draait niet alleen om dingen kopen; die dopaminekick moet je loslaten. Mijn stip: schrijf je uit van nieuwsbrieven, ontvolg influencers die steeds dingen aanprijzen – als je de prikkels niet hebt, kom je ook minder in de verleiding.”

Heb je verder ooit problemen gehad met geld?

“Alleen die studieschuld, maar die is afbetaald. Overigens heb ik in de eerste twee jaar na mijn studie volop gewerkt en lekker geleefd, tot de mail van DUO kwam. Toen zat ik gevoelsmatig in de shit: alleen mijn kleine kamer kostte al 900 euro per maand, een hypotheek kon ik niet krijgen – want studieschuld. En ik had ook een torenhoge rente, waarvan vooraf was gezegd dat die er niet zou zijn. Ik stond weliswaar niet op straat, maar dacht wel: shit, ik ben 25 jaar, begin net met werken en sta nu al met 6-0 achter in de maatschappij. Dat voelde wel als een dieptepunt, en toen besloot ik het roer om te gooien.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

“Ja, dat raad ik anderen ook aan. Oók als je begint met het aflossen van je studieschuld. Een potje waar je niet aankomt en dat bedoeld is om jezelf op te vangen, is zó belangrijk. Zelf heb ik er nu 8000 euro op staan en dat geeft me financiële rust. Ook omdat ik steeds – samen met mijn beste vriendin – tijdelijk in huurhuizen woon van mensen die op reis gaan. Dat doen we tegen een relatief lage huur, het wisselt elke vier maanden en gaat tot nu toe goed, maar er komt een moment dat we geen aansluitend huurhuis meer kunnen vinden. Dan is het fijn om zo’n buffer te hebben.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

“Goeie vraag, ik denk van wel. Geld an sich zorgt niet voor geluk – dat ligt aan jezelf en de mensen om je heen. Maar 1000 euro extra zorgt er wel voor dat je comfortabeler kunt leven en je niet bezig hoeft te zijn met het vervullen van je eerste levensbehoeften. Je hebt kortom meer financiële vrijheid om bepaalde keuzes te maken, en dát maakt je gelukkiger.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

“Die stelling klopt wel, denk ik. Al vind ik wel dat je het op een gegeven moment kunt weggeven. Je kunt er dan ook goede dingen mee doen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

“Jazeker, ik heb zelf bijvoorbeeld een traktatiebudget van 50 euro per maand. Dat geef ik uit aan vrienden en familie. Ik verdien goed, zet veel geld voor mezelf opzij, dus ik wil heel bewust ook anderen blij kunnen maken. Met een kopje koffie, een bosje bloemen, dat ik een keer de rekening betaal. Ik vind dat ik dat bedrag maandelijks ook móet uitgeven daaraan. Het gaat vaak heel spontaan en ik krijg er leuke reacties op.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

“Wat ik eerder al zei: ik denk dat geld op zichzelf niet gelukkig maakt, maar wél wat je ermee kunt doen. Geld draagt bij aan je vrijheid, aan je keuzes en bovendien kun je anderen er blij mee maken, wat weer bijdraagt aan je eigen geluk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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