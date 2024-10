Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitgaansleven Berlijn op de tocht, ‘arm aber sexy’ lijkt niet meer te gelden

Veel Nederlanders reizen jaarlijks af naar Berlijn, om daar te feesten in een van de vele clubs. Maar het gaat niet zo goed met die business. Clubs moeten sluiten omdat ze onder meer de hoge huren niet kunnen betalen. En omdat jongeren niet meer komen dansen (toch ook wel een belangrijk dingetje).

Liefhebbers van het uitgaansleven in Berlijn noemen het „het ultieme gevoel van vrijheid”. Het is veel dance, house- en techno dat gedraaid wordt in de vele oude gebouwen die omgebouwd zijn tot club. Feesten gaan daar het hele weekend lang door, zonder pauze. Nederlanders zijn er vaak te vinden op de dansvloer, want je bent er zo met de trein.

Berlijn is de danshoofdstad van de wereld

Berlijn is niet alleen de hoofdstad van Duitsland. Het wordt ook gezien als de danshoofdstad van de wereld. Maar toch lijkt er minder animo te zijn voor de uitgaanscultuur. De bekende clubs Watergate en Wilde Renate moeten namelijk dicht.

Journalist Djuna Kramer legt in het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland uit dat het veelal door geldproblemen komt. „De eigenaren van Watergate noemen als reden: geld. Ze kunnen de hoge huren in het centrum niet meer betalen. De eigenaren van de panden willen er iets anders mee doen.”

Er zijn nog meer problemen. Een nieuwe snelweg die wordt aangelegd bijvoorbeeld. De A100 moet dwars door de wijk Friedrichshain gaan lopen, waar veel clubs te vinden zijn. En jongeren hebben na de coronapandemie een andere manier van ‘uitgaan’ uitgevonden.

Jongeren verkiezen festivals boven clubs

„Veel jongeren sparen hun geld en gaan een paar keer per jaar naar een festival”, legt DJ Anja Schneider uit in hetzelfde radioprogramma. Dat doen ze omdat de grote ‘headliners’ daar geprogrammeerd worden.

Doordat festivaltickets duur zijn gaan ze de andere weekenden niet naar de club. „Ze gaan in het park zitten met een drankje van de avondwinkel (je weet wel, die gezellig rommelige spätis, red.). Ze hebben iets nieuws ontdekt tijdens corona, een nieuwe manier”, legt Kramer uit. Dat ze om financiële redenen niet gaan stappen is opvallend, want ‘arm aber sexy’ is altijd een belangrijke slogan geweest in de stad. Uitgaan is daar, vergeleken met andere Europese steden, helemaal niet duur. Net als de rest van het leven in de stad.

Uitgaansleven is de ‘kanarie in de kolenmijn’

De Groene Amsterdammer ziet de toekomst van de stad somber in, in een analyse. „Nachtcultuur is de kanarie in de kolenmijn van een creatief levendige stad. Met het nachtleven verdwijnt de artistieke, vruchtbare bodem die een stad interessant houdt. Het zou niemand verbazen als die klagende buren op een dag nog spijt gaan krijgen.”

Toeristen bezoeken de stad ook minder. Mede doordat de vliegtickets duurder zijn geworden. En clubeigenaren hebben moeite om de trends bij te houden. „Want die jonge DJ’s worden heel beroemd op social media. Dus ze hebben onze springplank niet meer nodig.”

Is er nog toekomst voor nachtelijk Berlijn?

Heeft de beroemde Berlijnse clubcultuur dan nog wel een toekomst? Het toeristenbureau Visit Berlin heeft goede hoop. „We hebben een lange traditie in onze stad. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet creatief genoeg zijn om iets nieuws te bedenken.” Die creativiteit is er nu al te vinden. De beroemde club Berghain is deels een museum geworden.

