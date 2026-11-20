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Je partner dichtbij hebben doet iets met je lichaam: onderzoekers zien 14,55 procent verschil

Je hoeft je partner niet eens aan te raken om lichamelijk op diens aanwezigheid te reageren. Onderzoekers ontdekten dat samen zijn mogelijk invloed heeft op je bloedsuiker, lichaamstemperatuur en stressreacties. De resultaten kwamen uit verschillende experimenten met stellen.

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Dat een fijne relatie goed kan zijn voor je mentale welzijn, is niet zo verrassend. Maar wetenschappers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem ontdekten dat de aanwezigheid van een vertrouwd persoon mogelijk ook invloed heeft op lichamelijke processen waar je zelf nauwelijks controle over hebt.

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Onderzoekers testen bij 180 volwassenen wat nabijheid met het lichaam doet

Ons lichaam is voortdurend bezig om alles in balans te houden. Denk aan het regelen van de lichaamstemperatuur, het verwerken van suikers en het reageren op spanning. Dat proces heet homeostase en kost energie. De onderzoekers wilden weten of het lichaam minder moeite hoeft te doen om die balans te bewaren als een vertrouwd persoon dichtbij is.

Daarvoor voerden ze verschillende experimenten uit met gezonde volwassenen die minstens negen maanden een relatie hadden. In totaal namen 180 volwassenen deel aan de onderzoeken, waarbij sommige stellen aan meerdere experimenten meededen.

Bloedsuikerrespons gemiddeld 14,55 procent lager bij aanwezigheid partner

Tijdens een van de experimenten onderzochten wetenschappers 54 stellen. De deelnemers aten een afgemeten hoeveelheid witbrood, waarna hun bloedsuikerspiegel twee uur lang werd gecontroleerd. Iedereen deed de test zowel alleen als in aanwezigheid van de partner. Wanneer deelnemers samen met hun geliefde aten, steeg hun bloedsuikerspiegel minder sterk en keerde die sneller terug richting het uitgangsniveau.

De totale verhoogde bloedsuikerrespons was bij dezelfde personen gemiddeld 14,55 procent lager wanneer hun partner aanwezig was. Volgens de onderzoekers kan dit erop wijzen dat de aanwezigheid van een vertrouwd persoon invloed heeft op de manier waarop het lichaam glucose verwerkt. Dat betekent overigens niet dat samen eten een behandeling is voor diabetes.

Bij 12 graden daalt huidtemperatuur minder sterk naast partner

In een ander experiment onderzochten wetenschappers hoe deelnemers reageerden op een koude omgeving. Ze verbleven vijf minuten in een ruimte van 12 graden en kregen daarna tijd om weer op te warmen. Als hun partner aanwezig was, daalde hun huidtemperatuur gemiddeld minder sterk en herstelde die sneller.

Ook onderzochten de wetenschappers hoe mensen reageerden op een korte, milde elektrische prikkel. Daarbij bleek de lichamelijke stressreactie in een vergelijking tussen groepen bijna 6 procent lager als de partner aanwezig was. Niet alle afzonderlijke vergelijkingen leverden echter statistisch overtuigende resultaten op.

Ook bij 56 baby’s zien onderzoekers mogelijk effect van nabijheid moeder

De onderzoekers bekeken ook de invloed van nabijheid bij baby’s. Tijdens een verkennend experiment met 56 baby’s werd een kort, hard geluid afgespeeld. Soms was de moeder dichtbij en kon ze haar kind troosten, terwijl ze op andere momenten buiten zicht en gehoor verbleef.

De baby’s vertoonden gemiddeld een iets kleinere lichamelijke stressreactie als hun moeder aanwezig was. Dit effect was bescheiden en niet bij iedere statistische toets overtuigend. Toch past het volgens de onderzoekers bij het idee dat mensen vanaf jonge leeftijd voor hun lichamelijke regulatie deels afhankelijk zijn van anderen.

Maakt samen zijn je gezonder? Dat bewijst het onderzoek nog niet

De experimenten onderzochten alleen kortdurende lichamelijke reacties. Het is daardoor nog onbekend of deze verschillen op langere termijn daadwerkelijk bijdragen aan een betere gezondheid. Bovendien deden aan de volwassenexperimenten uitsluitend gezonde, relatief jonge mensen met een vaste heteroseksuele relatie mee. Of hetzelfde geldt voor vrienden, familieleden of partners met relatieproblemen, moet nog worden onderzocht.

Ook profiteerde niet iedere deelnemer van de aanwezigheid van de partner. Bij sommige mensen verliep de lichamelijke regulatie juist minder efficiënt. De onderzoekers willen daarom verder uitzoeken welke rol de kwaliteit van een relatie, lichamelijk contact en andere vormen van nabijheid spelen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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