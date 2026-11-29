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Lesley (32) in Ex-treem gênant: ‘Mijn verloofde wilde mijn beste vriendin niet op onze bruiloft hebben’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week vertelt Lesley (32) over de bruiloft die hij al druk met zijn verloofde aan het plannen was, toen zij opeens kenbaar maakte dat hij zijn beste vriendin niet mocht uitnodigen. “Ze vertelde dat ze het maar niets vond dat ik zo’n hechte band had met een andere vrouw.”

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Lesley (32): “Mijn beste vriendin en ik zijn sinds de eerste week van de universiteit bevriend. We hebben de laatste veertien jaar ontzettend veel meegemaakt en ze is niet voor niets mijn beste vriendin. Er heeft nooit, écht nooit, iets romantisch tussen ons gespeeld. Toen ik mijn vriendin ontmoette, maakte ik dat haar ook direct duidelijk. Ze zei gelukkig direct dat ze er geen moeite mee had dat mijn beste vriendin een vrouw is.

Ten huwelijk gevraagd

Na een relatie van drie jaar vroeg ik haar ten huwelijk. Gelukkig zei ze ja, en vanaf dat moment begonnen we met de voorbereidingen van de bruiloft. We bezochten meerdere trouwlocaties en maakten al een kladversie van de gastenlijst. Ik had mijn beste vriendin ondertussen al tussen neus en lippen door gevraagd of ze mijn getuige wilde zijn en ze was maar wat enthousiast.

Toen we een locatie hadden gevonden en we ook wisten hoeveel mensen daarin pasten, maakten we een definitieve gastenlijst. Op dat moment zei mijn verloofde dat ze liever niet wilde dat mijn beste vriendin er ook bij zou zijn. Ik dacht even dat ik haar verkeerd verstond, maar helaas was ze bloedserieus. Ze vertelde me dat ze haar veel te veel aanwezig vond en ze was bang dat ze op ons feest alle aandacht zou opeisen. Aandacht die zij verdiende, niet mijn beste vriendin.

Hechte band

Op dat moment kwam de aap uit de mouw: ze vertelde dat ze het maar niets vond dat ik zo’n hechte band had met een andere vrouw. Dat zou niet binnen een huwelijk passen. Ik had al eerder aangegeven dat er nooit iets was gebeurd, maar dat maakte haar niet uit. Ze wilde haar gewoon niet op ons feest hebben.

Toen ik aangaf dat ik haar tussen neus en lippen door al had aangegeven dat ze mijn getuige zou zijn, werd mijn ex-vriendin pas echt boos. Ze vond het echt belachelijk dat ik haar niet eerst om toestemming had gevraagd en vond juist dat ik mijn broer of neef moest vragen. Ik vertelde dat mijn beste vriendin er voor mij is geweest in goede en slechte tijden, dus dat ik graag wilde dat ze mijn getuige was. Toch bleef ze erbij dat ze haar er niet bij wilde hebben.

Uren durende discussie

De discussie die daarop volgde, duurde meerdere uren. Uiteindelijk zei ze: ‘Of je nodigt je beste vriendin niet uit, of we blazen gewoon de hele bruiloft af.’ Ik had serieus nooit gedacht dat het zover zou komen. Natuurlijk wilde ik met mijn verloofde trouwen, maar voor mij was het niet te geloven dat iemand mij voor zo’n keuze zette. Als ik hierin zou toegeven, hoe zou het er dan in de toekomst uitzien? Ik vertelde haar dat ik mijn beste vriendin niet ging afzeggen en mijn verloofde zei meteen dat ik daarmee direct liet zien wie ik echt belangrijker vond.

Uiteindelijk hebben we inderdaad de bruiloft afgeblazen en ook onze relatie heeft het niet gered. Ontzettend verdrietig, zeker omdat we al heel wat plannen hadden gemaakt en reserveringskosten hadden betaald. Daarentegen was ik ook erg blij dat dit allemaal al vóór de bruiloft naar buiten was gekomen en niet pas als we getrouwd waren. Al met al pasten we gewoon niet bij elkaar, dat zie je maar weer.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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