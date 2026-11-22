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Romy (32) in Ex-treem gênant: ‘Mijn ex-vriend had een lijstje met vrouwen die hij zou daten als het uitging’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week vertelt Romy (32) over haar ex. Ze ontdekte op zijn telefoon een lijstje met vrouwen die hij wel zou willen daten als hun relatie ooit voorbij was. “Hij had blijkbaar al een reservelijst aangemaakt voor het geval onze relatie zou eindigen.”

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Romy (32): “Mijn vriend en ik waren twee jaar samen en voor mijn gevoel ging het altijd goed. We woonden nog niet samen, maar zagen elkaar wel bijna iedere dag. Ook hadden we het geregeld over de toekomst, onze toekomst. Het leukste aan hem vond ik dat hij altijd zo sociaal was, maar dat was achteraf gezien ook direct een valkuil.

Reservelijst

Tijdens een filmavondje bij hem thuis vroeg hij mij iets op te zoeken op zijn telefoon, want mijn telefoon lag op de oplader in de keuken. Ik wilde op ‘Safari’ drukken, maar drukte per ongeluk op notities, dat ernaast stond. Daar zag ik een notitie staan met de titel: ‘Voor als ik weer single ben’. Ik vond het gek, dus ik drukte erop. Hij zag dat en wilde zijn telefoon afpakken, maar ik was sneller en liep ermee richting de badkamer.

In de notitie zag ik een hele rij vrouwennamen staan. Niet zomaar vrouwen, maar namen van vrouwen die ik ook kende. Denk aan een collega van hem, een vriendin van zijn zusje en zelfs een gezamenlijke kennis waarmee we geregeld op verjaardagen staan te kletsen. Bij al die namen stonden er zelfs ook nog wat opmerkingen: ‘Mijn type’ of ‘Waarschijnlijk ook wel interesse in mij’. Hij had blijkbaar een soort reservelijst aangemaakt voor het geval onze relatie zou eindigen.

Met vrienden aangemaakt

Toen ik hem vroeg wat dit moest betekenen, schoot hij in de lach. Hij zei dat hij dit een keer met vrienden had aangemaakt, tijdens een avond waarop ze met elkaar bespraken wie ze aantrekkelijk vonden. Ik moest er volgens hem vooral niets achter zoeken. Maar mij kon hij niet voor de gek houden, want er was duidelijk te zien wanneer hij het voor het laatst had aangepast. De notitie stond notabene bovenaan!

Toen ik dat aangaf, vond hij dat ik zíjn privacy aan het schenden was. Ik gaf aan dat ik me vernederd voelde. Hij vond het blijkbaar normaal om alvast te ‘winkelen’ voor zijn volgende relatie. Zo voelde het echt en dat was extreem pijnlijk.

Leuke vervanger

Ik wilde direct naar mijn eigen huis. Onderweg op de fiets vroeg ik me vooral af hoe vaak hij tijdens een verjaardag of etentje tegenover zo’n vrouw had gezeten en ondertussen had gedacht dat zij misschien een leuke vervanger voor mij zou zijn. Ik kreeg het maar niet uit mijn hoofd. Ook de dagen daarna bleef het aan me knagen.

Ik heb het een week later over de telefoon uitgemaakt. Trots was ik daar niet op, maar ik wilde hem gewoon niet meer onder ogen komen. Ik vertelde hem dat hij nu zijn lijstje kon gebruiken en heb hem veel succes gewenst. Ik was in ieder geval helemaal klaar met hem.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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