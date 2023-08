Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wist je dat deze vormen van lichaamstaal jouw kans op goede eerste indruk vergroten?

Het lukt niet altijd om een goede eerste indruk achter te laten. En dat terwijl op sommige momenten in ons leven een eerste indruk juist wél even belangrijk is. Hoewel je natuurlijk niet alles in de hand hebt, zijn er volgens onderzoek non-verbale trucjes en soorten lichaamstaal die jouw eerste indruk verbeteren.

Ronald Riggio is hoogleraar leiderschap en organisatiepsychologie en belicht voor het Amerikaanse Psychology Today de kracht van lichaamstaal. Hij haalt aan dat een eerste indruk van invloed kan zijn op hoe we naar iemand kijken en hoe we op een persoon reageren. Vandaar dat bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek de eerste indruk zelfs van invloed kan zijn op de uiteindelijke uitkomst.

Non-verbale signalen die betere eerste indruk geven

Riggio wijst op een ouder psychologisch onderzoek naar non-verbale communicatie. Daaruit blijkt dat er een aantal signalen zijn die zorgen voor meer sympathie en aantrekkingskracht bij eerste ontmoetingen. Riggio somt ze op:

1. Oogcontact

Iemand recht in de ogen aankijken is een teken van interesse en oplettendheid. Oogcontact vermijden wordt gezien als een afknapper.

2. Naar voren leunen

Blijkbaar werkt het om een beetje naar voren te leunen, richting de persoon met wie je contact maakt. In de buurt van de persoon gaan staan of zitten heeft daarin een positief effect, maar let op: niet te dichtbij.

3. Lachen

Een prettig gezicht wordt altijd positiever beoordeeld dan een frons.

4. Mimiek en handgebaren

Energieke gezichtsuitdrukking en handgebaren worden als positief bestempeld. Stijve, niet-expressieve lichaamstaal wordt daarentegen als een afknapper beschouwd.

5. Emotie in de stem

Blijkbaar heeft een warme stemtoon een gunstig effect als we een goede indruk willen achterlaten. Daarnaast waardeert men het over het algemeen als er emoties in de stem en gespreksvorm te horen zijn.

6. Subtiele aanraking

Indien van toepassing kan een subtiele aanraking een teken van directheid zijn. Een lichte aanraking op een schouder of arm of het initiatief nemen om een hand te schudden, kan gunstig uitpakken.

‘Niet overdrijven’

Riggio benadrukt dat je het natuurlijk kunt overdrijven. Hoewel oogcontact vermijden als een afknapper wordt ervaren, blijkt men ook niet enthousiast als iemand aanstaart. Dat geldt ook als je iemand in zijn persoonlijk ruimte benadert en dus te dichtbij komt. En overdreven spreken en gebaren doet het ook niet goed. Houd het subtiel.

Nieuw onderzoek naar lichaamstaal

Maar nieuw onderzoek dat in Journal of Nonverbal Behavior verscheen, toont aan dat de bovengenoemde signalen ook een positief effect hebben via digitale ontmoeting (Zoom) en zelfs culturele stereotypering doorbreken.

Voor de studie ontmoetten verschillende studenten elkaar via Zoom. Vooraf kregen de deelnemers informatie over de vreemde die zij zouden ontmoeten. De informatie ging bijvoorbeeld over hun afkomst (Amerikaans of Arabisch) en hun voorkeuren en interesses. De studenten beoordeelden hun sympathie voor de vreemdeling aanvankelijk op basis van de verstrekte informatie en opnieuw na de Zoom-bijeenkomst. En wat bleek? Diegenen die de bovengenoemde lichaamstaal goed onder de knie hadden, scoorden beter. Daarnaast hielpen de non-verbale signalen een deel van de vooroordelen tegen studenten uit het Midden-Oosten te overwinnen.

Kortom wil je binnenkort een goede indruk maken bij een sollicitatie, date of ontmoeting bij je schoonouders? Vergeet de bovenstaande signalen niet subtiel toe te passen.