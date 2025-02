Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen praten meer dan mannen, maar alleen op deze leeftijd

Altijd gedacht dat vrouwen meer praten dan mannen? Je bent niet de enige. Maar volgens de wetenschap ligt het ingewikkelder. Een nieuwe studie onthult wie écht de meeste woorden per dag gebruikt.

Het verschil tussen mannen en vrouwen blijft een fascinerend concept. Wist je bijvoorbeeld dat mannen twee keer zo snel groeien als vrouwen? Zo zit er ook een verschil in het aantal woorden dat we dagelijks gebruiken, maar dat verschil uit zich anders dan je denkt.

3000 woorden meer

Een eerder onderzoek van de University of Arizona concludeerde dat mannen en vrouwen gemiddeld evenveel woorden per dag gebruiken: zo’n 16.000. Daarmee leek het idee dat vrouwen veel spraakzamer zijn dan mannen ontkracht. Maar een nieuwe, veel grotere studie van dezelfde universiteit laat een ander beeld zien: vrouwen praten wél meer, maar alleen in een bepaalde levensfase.

Uit de nieuwste data blijkt dat vrouwen tussen de 25 en 65 jaar gemiddeld 3000 woorden per dag meer spreken dan mannen. Bij jongere en oudere groepen is er echter geen verschil tussen de seksen te zien (en vooral te horen).

Waarom praten vrouwen in deze levensfase meer?

De onderzoekers hebben nog geen definitief antwoord op de vraag waarom vrouwen tussen de 25 en 65 spraakzamer zijn. Een logische verklaring zou kunnen zijn dat veel vrouwen in deze periode een grotere rol spelen in de opvoeding en daardoor vaker met kinderen communiceren. Maar hoofdonderzoeker Matthias Mehl benadrukt dat er geen bewijs is dat biologische factoren zoals hormonen de oorzaak zijn. Ook lijkt er geen trend te zijn die aangeeft dat maatschappelijke veranderingen hierin een rol spelen. Waarom vrouwen in deze levensfase meer praten, blijft dus vooralsnog een mysterie.

Minder woorden door technologie

Een opvallende bevinding uit het onderzoek is dat mensen in het algemeen minder zijn gaan praten. In de periode tussen 2005 en 2018 daalde het gemiddeld aantal gesproken woorden per dag van 16.000 naar 13.000. Dit lijkt vooral te komen door de opkomst van digitale communicatie. Waar we vroeger vaker belden of gesprekken voerden, delen we onze gedachten nu liever via een appje.

Hoewel vrouwen gemiddeld gezien iets spraakzamer zijn in deze leeftijdsgroep, blijft één ding duidelijk: de verschillen tussen individuen zijn veel groter dan de verschillen tussen mannen en vrouwen. De minst spraakzame deelnemer uit het onderzoek, een man, sprak slechts honderd woorden per dag, terwijl de grootste kletskous, óók een man, er meer dan 120.000 produceerde.

Volgens professor Mehl moeten we daarom oppassen met het trekken van te grote conclusies. Er is een klein verschil tussen mannen en vrouwen, maar individueel gezien kunnen de verschillen enorm zijn.

Praten een boost voor je gezondheid?

Naast het onderzoeken van geslachtsverschillen, willen wetenschappers nu ook het effect van praten op gezondheid beter begrijpen. Daarom wordt er gewerkt aan een apparaat dat meet hoeveel minuten per dag mensen gesprekken voeren, zonder de inhoud op te nemen. Volgens de onderzoekers zou praten namelijk net zo belangrijk kunnen zijn voor je mentale en fysieke gezondheid als slaap en lichaamsbeweging.

