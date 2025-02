Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Robotdieren met camera’s maken nu natuurfilms: op pad met robotkreeft en robotwalvis

Waar ‘vroeger’ duikers de moeilijkste capriolen uithaalden om natuurfilms diep in de zee te maken, daar is de techniek deze stoere mannen en vrouwen nu vooruitgehold. De serie Spy in the Ocean, vanaf morgen te zien bij de EO, is namelijk door robotdieren gemaakt. Het resultaat is prachtig.

Verschillende robotdieren als de robotkreeft, robotwalvis en robotharing gingen voor Spy in the Ocean ‘op expeditie’. Uitgerust met hypermoderne spionagecamera’s, zo noemen de natuurfilmmakers ze tenminste, daalden zij af naar de diepte van zee en oceaan. Het zijn allesbehalve niet gelijkende krakkemikkige dingen, want ze lijken én kunnen ook nog voor interactie met hun echte soortgenoten zorgen. Metro was alvast benieuwd voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Robotdieren filmden het onderwaterleven niet eerder

Niet eerder hebben robotdieren, in Spy in the Ocean telkens ‘hij’ genoemd, het meestal verborgen leven van zeedieren vastgelegd. Zo biedt de vierdelige reeks in ieder geval een nieuwe kijk op het gedrag van oceaanbeesten en -beestjes, maar ook de soms bijzondere relaties die zij met elkaar aangaan. Zo zijn we in aflevering één getuige van een niet eerder gefilmde walvissenreünie, die op een nog speciale manier wordt georganiseerd. De reünie duurt slechts een paar minuutjes, maar is oh zo mooi om te bekijken.

‘Hoe ging dat maken van natuurfilms vroeger ook al weer?’, vraag je je bij het kijken naar Spy in the Ocean bijna af. Cameramensen lagen ongetwijfeld wekenlang en soms voor niets te wachten, verscholen in de bosjes.

Weer een stukje extra door de robotdieren

Niet dat natuurdocumentaires de afgelopen jaren slecht waren trouwens, absoluut niet. Velen hebben bijvoorbeeld genoten van de Planet Earth-reeksen. Maar door steeds weer nieuwe technische snufjes te bedenken, kunnen we met het filmen van de natuur en rijkdom aan dieren waarschijnlijk eeuwig doorgaan. En je zo af en toe vergapen aan die vaak zo bijzondere dierenwereld, is best lekker toch? Via de robotdieren zien we ze wéér een stukje beter en van heel dichtbij.

Zo maken we via een robotpotvis kennis met drie meter lange potvissen, volgens Spy in the Ocean de intelligentse dieren die er bestaan. Diepe Denkers worden ze genoemd, gezegend met hersenen die groter zijn dan die van ons. Een vrouwtjespotvis wil wel kennismaken en vriendschap sluiten met de robotpotvis. Met een ratelend potvisgeluid stelt zij zich voor en komt zelfs haar potviskind nog even showen.

Zwemmende varkens

En zo zien we nog veel meer onderwaterdingen via robotdieren en soms iets van boven het wateroppervlak. Het is genieten van Knir, Knor en Knar bijvoorbeeld, op een Caribisch eiland. ‘Wat hebben die nou met die oceaan te maken?’, zou je zeggen. Deze gefilmde varkens, gevolgd door hun nieuwe maatje robotvarken, blijken zeer goed te kunnen zwemmen. Dat is nodig ook om hun dagelijkse portie zeebanket te kunnen scoren (zonder tafelmanieren verorberd trouwens).

En dan zijn er ook nog Java-apen die in Thailand zonder enige schroom een frisse duik nemen. Met hun blote handen vangen ze schaaldieren en zijn in staat om onder water minstens een minuut hun adem in te houden.

Samen zandkastelen bouwen

Het blijft in Spy in the Ocean niet bij eenvoudig diertjes kijken alleen. De robotdieren leggen ook sociale interactie en samenwerkingen vast. Zeeleeuwen en zeilvissen werken samen om een school makreel te omsingelen (en op te eten). Dolfijnen spelen samen op de golven en maken daarbij – zo wordt ons als kijkers verteld – gelukshormoontjes aan. Mannetjeskogelvissen bouwen samen zandkastelen om vrouwtjes te imponeren.

Ja, dat is toch wel fascinerend allemaal. De vraag is alleen of dit nou echt prime time zaterdagavondtelevisie is.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Spy in the Ocean kun je vanaf morgen (8 februari) vier keer op zaterdag zien, om 20.35 uur bij de EO op NPO 2. Terugkijken en streamen kan via NPO Start.

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Gilles de la Tourette is natuurlijk allesbehalve prettig. In Baylen Out Loud zie je hoe een jonge meid er echter het beste van probeert te maken.

Sinds het Oorlogsarchief in Nederland werd opensteld, is deze veel besproken. Wie heulde er met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en wie niet? Zou jij het van je voorouders willen weten?

We kunnen allemaal boos zijn op de overheid door een tekort aan huizen en verder niets doen, maar je kunt ook creatief bij woningnood zijn. Woonhop!g laat dat zien.

De plattelandsserie Woeste Grond is door meer dan een miljoen kijkers in de armen gesloten. Nog dit jaar volgt een tweede reeks.

Reacties