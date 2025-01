Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mannen groeien twee keer zo snel als vrouwen, laat onderzoek zien

Dat de mensheid steeds langer wordt, was al bekend. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat mannen aanzienlijk sneller groeien dan vrouwen.

Metro schreef eerder al eens over de evolutie van de menselijke lichaamslengte. Zo legde de expert Eirini Marouli al eens uit dat lichaamslengte bepaald wordt door genen en deze verschillen per bevolkingsgroep. Maar ook leefomgeving, levensstijl en sociaal economische status hebben invloed op de lengte. Dus ook onze welvaart heeft een gunstig effect op onze lengte.

Uit een recent onderzoek dat is gepubliceerd wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters blijkt nu dat mannen meer in lengte toenemen dan vrouwen. De drie onderzoekers uit Italië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk analyseerden data van de WHO van duizend mensen uit 69 landen. Ook gebruikten ze data van de Human Development Index, dat het nationale welzijnsniveau meet.

Mannen groeien sneller dan vrouwen

De onderzoekers ontdekten dat bij een toename van 0,2 op de Human Development Index, vrouwen gemiddeld 1,68 centimeter in lengte toenemen, terwijl mannen 4,03 centimeter in lengte toenemen. Ook in het gemiddelde gewicht is een ander effect te zien tussen mannen en vrouwen.

De onderzoekers denken niet dat dit effect is toe te schrijven aan het gegeven dat meer welvarende landen gemiddeld gezien ook een langere populatie hebben, zegt de betrokken onderzoeker Lewis Halsey, professor aan de University of Roehampton, tegen CNN. De onderzoekers vonden hetzelfde effect wanneer ze naar de data van één land keken.

Effect ook zichtbaar in alleen VK

De analyse van data uit de eerste helft van de vorige eeuw, van bijna 50.000 mannen en vrouwen tussen de 23 en 26 in het Verenigd Koninkrijk, wijst uit dat de lengte van vrouwen elke vijf jaar toeneemt met 0,25 centimeter, terwijl die van mannen toeneemt met 0,69 centimeter.

Wat de oorzaak van het opmerkelijke verschil is? Halsey schrijft het toe aan seksuele selectie. In het verleden konden lange, zware mannen het beter opnemen tegen andere mannen, wat hen een groter voordeel bij vrouwen opleverde, legt hij uit. Op deze manier werden deze genen over gedragen.

