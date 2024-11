Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen krijgen veel minder pensioen dan mannen: hoe groot is die krater?

Nederland kent een behoorlijk grote pensioenkloof. We hebben het dan over het verschil in pensioen dat vrouwen maandelijks ontvangen en welk bedrag mannen op hun bankrekening krijgen. Hoe groot is dat verschil, of zeg maar krater?

Wijzer in Geldzaken maakte deze week na een onderzoek bekend dat Nederlanders amper bewust zijn van de gapende pensioenkloof. Laten we dat verschil meteen maar benoemen: gepensioneerde vrouwen ontvangen gemiddeld 40 procent minder pensioen dan mannen.

Pensioen ver van je bed-show?

Misschien denk je: boeien, ver-van-m’n-bed-show (eerder met je pensioen gaan is dan wel weer een aantrekkelijke gedachte). Het is wegkijken van waar je nog even geen zin in hebt om over na denken. Pensioen bouw je tenslotte je hele werkzame leven op, als je werkgever dat tenminste netjes geregeld heeft. We hebben het dan natuurlijk over mensen in loondienst. Zelfstandigen moeten zelf een pensioenbedrag opzij zetten.

Onlangs gaf de Tweede Kamer overigens groen licht voor een regeling waarbij je in één keer 10 procent van je pensioenbedrag gestort kunt krijgen. Hier lees je of dat een goed pensioen-idee is.

Drie dagen info over appeltje voor de dorst

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken, een informatiewebsite over allerhande financiële zaken, komt dat de gemiddelde Nederlander denkt dat vrouwen net zoveel pensioen krijgen als mannen. Het onderzoek werd gehouden op weg naar de Pensioen3daagse van vandaag, morgen en 14 november (meerdere activiteiten in het hele land). Bezoekers krijgen daar meer duidelijkheid over het appeltje voor de dorst na het werkzame leven. Een belangrijk doel is om mensen een eerste stap te laten zetten om hun pensioenbedrag te bekijken. Zo moeten zij inzicht krijgen in hun pensioen (wat velen dus blijkbaar niet hebben).

De helft van de vrouwen (52 procent) vindt de pensioenkloof (zeer) zorgelijk, tegenover drie op de tien mannen. Driekwart van de vrouwen (74 procent) vindt het (zeer) belangrijk dat deze kloof wordt gedicht. Ruim de helft van de mannen (57 procent) denkt daar hetzelfde over.

Hoe komt dat verschil in pensioen?

Lisa Brüggen, directeur van pensioendenktank en kennisnetwerk Netspar, over het onderzoek: „De pensioenkloof is in Nederland groter dan in de meeste landen binnen de EU. Vrouwen hebben na hun pensioen gemiddeld honderden euro’s per maand minder te besteden dan mannen. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen in de problemen komen bij pensionering. Verschillende factoren dragen bij aan de pensioenkloof. Vrouwen werken gemiddeld minder (betaalde) uren dan mannen en dat leidt tot minder pensioenopbouw. Bovendien kunnen vrouwen te maken hebben met de loonkloof, waardoor ze ook een lager salaris pensioen opbouwen. Ook zijn vrouwen doorgaans minder bezig met hun financiële toekomst dan mannen en hebben ze minder kennis van pensioen. Ten slotte nemen ze meer zorgtaken op zich, wat kan bijdragen aan een lager pensioeninkomen.”

Vrouwen zijn doorgaans minder bezig met hun financiële toekomst.

Harde woorden, maar

Het lijken wat harde woorden van Lisa Brüggen, maar in het onderzoek geven vrouwen zelf aan dat zij minder tijd nemen om zich in hun pensioen te verdiepen (18 procent doet dat, tegenover 30 procent van de mannen. De gemiddelde man zegt meer te weten over hoe pensioenen in Nederland werken, dan de vrouw.

Christian Meijer is werkzaam als afdelingshoofd bij Wijzer in Geldzaken en geeft aan dat het pensioenbewustzijn in ons land de afgelopen jaren wel wat is toegenomen. Wie echter geen enkel idee heeft kan, niet alleen tijdens de Pensioen3daagse, terecht op een tool om binnen enkele minuten inzicht te krijgen: ‘Wat kun je doen voor je pensioen? Check het nu‘.

Vorige Volgende

Reacties