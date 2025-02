Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We laten op vakantie de vreemdste spullen achter (maar misschien wel herkenbaar?)

Kom je thuis na je fijne vakantie, schiet je gelijk in de damn-stand: natúúrlijk, weer iets in dat mooie hotel, die caravan of het vakantiehuisje laten liggen. Een geruststelling: je bent lang niet de enige. En, wat ook toegegeven moet worden: we komen ook weleens thuis met iets meer in de koffer dan dat we voor de reis inpakten…

Een vakantie zit vol herinneringen (of zo moet het in ieder geval zijn). Maar soms laten we die herinnering onbedoeld achter op de plaats van bestemming. Interhome onderzocht welke items op vakantie het vaakst achterblijven en deelt tegelijkertijd ‘extra bijzondere vondsten’. De specialist in vakantiehuizen liet lokale kantoren het afgelopen jaar rapporteren welke items door gasten het vaakst vergeten werden.

Kunstgebit op vakantie achtergelaten…

We laten met z’n allen misschien wel meer achter dan we denken. Van een kunstgebit tot een complete envelop met duizenden euro’s: vakantiegangers lieten het ‘gewoon’ achter.

Het is voor velen vast herkenbaar: een vakantiehuis verlaten en onderweg naar huis ineens beseffen dat je iets bent vergeten. Ook voor hotels geldt dat natuurlijk. Daarvan stelde Hotels.com eerder al een ‘vergeten mee naar huis te nemen-lijst’ op, inclusief een autoband en een hagedis.

Meest vergeten op vakantie

Maar wat wordt het vaakst vergeten? Uit de analyse blijkt dat kleding – van ondergoed tot schoenen – bovenaan de lijst staat. Andere veelvoorkomende vergeten items zijn oplaadkabels, boeken, sleutels (écht niet handig) en portemonnees (mét inhoud).

Soms gaat het net wat verder dan alleen alledaagse voorwerpen. Een opvallend voorbeeld is een envelop met 3000 euro aan buitenlandse valuta die onder een matras werd achtergelaten. De klant realiseerde zich dit pas toen ze al in het vliegtuig zaten.

Opmerkelijke vondsten

Terwijl veel reizigers alledaagse benodigdheden op vakantie achterlaten, verbazen sommige vondsten zelfs doorgewinterde verhuurders. Zo werden een gloednieuwe LEGO-set van 400 euro en een duur keukenapparaat achtergelaten.

Maar niet alle gasten laten spullen achter – sommigen nemen juist ongevraagd iets mee. Natuurlijk, die zeepjes en shampoos hebben we misschien allemaal weleens in onze toilettas gestopt. Maar tot hun verbazing ontdekte het Interhome-team dat een gast een comfortabel matras had vervangen door een goedkoper exemplaar en het originele matras stilletjes had meegenomen.

👇 Paklijst een goeie tip Voorkom stress door al voor je vakantie een uitgebreide paklijst te maken. Verdeeld in handige categorieën zoals documenten, elektronica, cosmetica, medicatie en kleding, kun je alles makkelijk afvinken. Extra handig: je kunt deze lijst bewaren en voor toekomstige reizen aanpassen.

Van diepvriesgarnalen tot seksspeeltjes

Opvallend vaak blijven etenswaren achter in vakantiehuizen, soms met vreemde gevolgen. Een gast belde na vertrek op met de vraag of zijn diepgevroren zeevruchten teruggestuurd konden worden.

Maar niet alle vondsten zijn zo onschuldig. Soms laten de voorwerpen die gasten achterlaten, een glimp zien van hun avontuurlijke of mysterieuze kant. Medewerkers stuiten dan op seksspeeltjes, condooms en ook bleef een boek over een sekte achter.

