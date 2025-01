Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mannen hebben meer last van een relatiebreuk dan vrouwen, blijkt uit onderzoek

Het stereotype wil dat vrouwen harder geraakt worden door een gebroken hart dan mannen. Tranen, emotionele gesprekken met vriendinnen en een marathon van romantische films: zo wordt hun reactie op een relatiebreuk vaak voorgesteld.

Maar nieuw onderzoek, gepubliceerd door het wetenschappelijke Behavioral & Brain Sciences, wijst uit dat de realiteit juist andersom is. Mannen blijken emotioneel meer afhankelijk van hun partner en hebben daardoor na een relatiebreuk grotere moeite om weer op de been te komen.

Emotioneel vangnet

Uit onderzoek blijkt dat mannen vaak sterker leunen op hun romantische relaties dan vrouwen. Waar vrouwen een breed sociaal netwerk hebben en hun emoties gemakkelijker delen met vrienden en familie, zoeken mannen hun emotionele steun vooral bij hun partner. Hierdoor is een relatiebreuk voor hen een veel grotere klap.

Ook zijn mannen eerder geneigd om in liefde te geloven, sneller verliefd te worden en meer waarde te hechten aan de emotionele en fysieke steun die een partner biedt. Dit maakt hen niet alleen gemotiveerder om een relatie te beginnen, maar ook kwetsbaarder wanneer deze eindigt.

Relatiebreuk zet gezondheid en welzijn onder druk

Een stabiele relatie doet mannen goed, geven de onderzoekers aan. Ze hebben zelfs een betere mentale en fysieke gezondheid als ze een vaste partner hebben. Mannen die een relatie hebben, ervaren gemiddeld minder stress en worden minder snel depressief waardoor ze fysiek gezonder zijn. Single mannen daarentegen kampen vaker met eenzaamheid, stress en zelfs een verhoogd risico op gezondheidsproblemen zoals hartziekten.

Vrouwen halen deze voordelen in mindere mate uit romantische relaties. Doordat zij vaker meerdere bronnen van emotionele steun hebben, ervaren zij minder negatieve gevolgen als ze weer single worden. Dit verklaart waarom alleenstaande mannen gemiddeld een minder goede gezondheid hebben dan alleenstaande vrouwen.

Waarom vrouwen vaker de knoop doorhakken

Opvallend is dat vrouwen vaker de relatie verbreken dan mannen. Ongeveer 70 procent van de echtscheidingen wordt door vrouwen aangevraagd. Een belangrijke reden hiervoor is dat vrouwen de kosten en baten van een relatie vaak anders afwegen. Wanneer een relatie niet meer werkt, zien zij het eerder als een kans op een nieuwe start, terwijl mannen geneigd zijn te focussen op wat ze verliezen.

Daarnaast zorgt de emotionele afhankelijkheid van mannen ervoor dat zij minder snel de eerste stap zetten. De angst voor eenzaamheid en het verlies van hun primaire bron van emotionele steun maakt een breuk voor hen extra pijnlijk.

Moeilijke verwerking

Waar vrouwen na een relatiebreuk hun verdriet delen en steun zoeken bij hun omgeving, worstelen mannen vaker alleen met hun emoties. Dit leidt tot diepere gevoelens van verdriet, een lager geluksniveau en soms zelfs fysieke klachten. Studies wijzen erop dat gescheiden of weduwnaar geworden mannen een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen en zelfs een kortere levensverwachting hebben dan mannen die in een stabiele relatie zitten.

Stereotype

Deze inzichten laten zien dat het tijd is om oude ideeën over mannen en emoties los te laten. Het beeld van de stoïcijnse, onafhankelijke man die weinig last heeft van een relatiebreuk klopt niet met de realiteit. In plaats daarvan zouden mannen volgens de onderzoekers juist aangemoedigd moeten worden om een breder emotioneel vangnet op te bouwen en steun te zoeken bij vrienden en familie. Misschien is het tijd om dat stereotype van de huilende vrouw met een bak ijs op de bank te vervangen. Want als we de wetenschap mogen geloven, is het de man die in stilte lijdt na een gebroken hart.

Reacties