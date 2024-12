Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Georgina Verbaan heerlijke hork van een (drinkende) professor in Videolandserie Onopgelost

Ha lekker, nog even zo’n ‘serie om te bingen’ aan het einde van het jaar. Wat Metro betreft kun je dat prima doen met de nieuwe Videoland Original Onopgelost. Niet in de laatste plaats vanwege de mooie rol van Georgina Verbaan als, laten we zeggen, nogal eigenzinnige professor criminologie. Onopgelost gaat nog eens over cold cases ook. Onopgeloste (moord)zaken, tunnelvisies… hartstikke interessant toch?

Metro werd in elk geval wel blij toen Onopgelost door Videoland werd aangekondigd (je kunt de acht afleveringen sinds vanmorgen achter elkaar streamen, mocht je willen). We keken de eerste aflevering alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis enne: de verslaggever heeft wel zin in deel 2 tot en met 8 gekregen.

De waarheid vele jaren later boven tafel

Vreselijke zaken die altijd onopgelost bleven, maar waar volhardende politiemensen tóch nog eens naar kijken. Cold cases blijven intrigerend, zeker als de waarheid jaren later toch nog boven tafel komt. Peter R. de Vries werkte niet voor de politie, maar als journalist, en was ook zo volhardend. Twee jaar na zijn dood kwam door zijn Peter R. de Vries Foundation zelfs nog een antwoord op de vraag: waar is Maria van der Zanden gebleven? De 22-jarige Maria uit Putten verdween in 1994 tijdens een fietstocht en haar lichaam werd bijna dertig jaar gevonden.

Het verhaal van Onopgelost

Genoeg afgedwaald, terug naar het verhaal van Onopgelost. De serie van de regisseurs Thomas Korthals Altes en André van Duren draait om professor criminologie Mia van der Linden (Georgina Verbaan) en vijf studenten. Die heeft zij na een lastig eliminatieproces in een volle studiezaal (deze kijker vond dit nogal ‘erg snel gaan’) uitgekozen om cold cases op te lossen. Denk aan een studente die verdween na een date, een gangster-rapmoord en een baby die gevonden werd in een koffer (mocht je het denken: de zaken bestaan niet echt). Nooit werden de zaken opgelost. Prof Van der Linden daagt de studenten op een nogal opvallende, eigenzinnige manier uit om antwoorden te vinden voor nabestaanden. De beste student krijgt als beloning een stage in Washington om ‘high profile cases‘ op te lossen.

Vijf jonge acteurs

We stellen de vijf studenten uit Onopgelost, vijf jonge acteurs uit Nederland en België, even voor. Ninthe is de stille van het stel met een geheimpje (Marie-Mae van Zuilen, die je waarschijnlijk kent als oudste dochter in de serie KLEM, ook met Georgina Verbaan). Jochem (Maksim Stojanac) is de hunk van de groep, die zich in een rolstoel door het leven begeeft. Melvin (Xavier Molijn) is de student met – reuzehandig – een fotografisch geheugen. Charlie (Thorn de Vries) is de meest nuchtere persoon in de studiebanken. En dan is er nog de hooghartige bitchy Vera (Veerle Dejaeger), die met een of andere patserbak voor de faculteit wordt afgezet.

Mooie types in Onopgelost

Laatstgenoemde Veerle pakt je als kijker meteen. Dat kan zijn omdat we deze Vlaamse in Nederland nog niet kennen of omdat het een nogal opvallende verschijning is, maar zij zet haar wat ongrijpbare personage meteen goed neer. Knap, want deze actrice studeerde voor ‘handelsingenieur’. Sowieso is voor Onopgelost een mooie cast samengesteld. Good old Olga Zuiderhoek is de cynische assistente van professor Mia, die veel in de gaten heeft. Wie Zuiderhoek kent, weet dan precies hoe zij zo’n type neerzet. En dan is er met Hajo Bruins ook nog procureur-generaal Olivier Hupkes, die de financiële steun van het programma dat de groep uitvoert, wil stoppen. Het personage van Georgina Verbaan schreef ooit een kritische proefschrift over tunnelvisie bij de zaak van een overleden jongetje, Kevin Metsers. De man met de tunnelvisie was Hupkes.

Levenswerk door de plee

Laat prof Van der Linden met haar studenten nou in het geheim weer aan die zaak Kevin Metsers uit 1993 beginnen… Hij verdween na een voetbaltraining, werd seksueel misbruikt, vermoord en achtergelaten – met een tattoo op zijn hand – in een grot. De Onopgelost-kijker zal meteen in de gaten hebben dat de prof wraak wil, omdat haar project door het intrekken van het geld wordt bedreigd. Ze schreeuwt het nog net niet uit tegen haar assistente, als ze het over Hupkes heeft: „Met één smsje m’n hele levenswerk door de plee trekken, godverdomme!”

Georgina Verbaan heeft in het script van maar liefst een viertal – Karin van der Meer, Judith Goudsmit, Martin van Steijn en Tom Bakker – wel meer fraaie en rake quotes gekregen. Het is in Onopgelost genieten geblazen van Verbaan. De woorden hork en eigenzinnig zijn bij haar personage al gevallen, maar zet daar gerust kritisch, ruig en kil bij. En oh ja, deze professor is ook nog eens alcoholist die daarom naar een hulpgroep gaat (het is maar ‘een dingetje’). Ondanks al die negatief klinkende bijvoeglijke naamwoorden, ga je op een of andere manier toch meteen met deze Mia van der Linden mee. Je hoopt eigenlijk het beste voor haar en dat kan best aan het spel van Georgina Verbaan liggen.

👮‍♀️ Echte cold cases Voor wie cold cases zoals in Onopgelost interessant vindt: de politie heeft een website waarop de cold case-zaken van ons land zijn verzameld. Er valt genoeg te lezen, want het zijn er enorm veel. De politie meldt op de site: ‘Het is nooit te laat om te praten’.

De echte professor

Onopgelost is gebaseerd op een echte professor criminologie die met studenten aan cold cases werkt. Deze man hielp mee bij de voorbereiding van de serie. Zo vertelde hij Georgina Verbaan en andere acteurs wat er aan de hand is bij tunnelvisies. In interviews gaf de hoofdrolspeelster aan dat er wel een verschil is met het werk van die echte professor: zaken in de serie worden wat sneller opgelost dan in werkelijkheid. Maar ja, als kijker willen we natuurlijk wel een beetje resultaat zien.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: kan zomaar 4 worden.

Onopgelost vind je nu op Videoland.

