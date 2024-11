Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We doen bijna allemaal wel aan ‘haatvolgen’, maar waarom eigenlijk?

Rondneuzen op het sociale media account van je ex of van iemand op wie je stiekem jaloers bent. ‘Haatvolgen’ is een nieuwe trend waar veel mensen zich (graag) schuldig aan maken. Maar hoewel mensen zich altijd al hebben vergeleken met anderen, is dit volgens een psycholoog geen gezonde trend.

„Het probleem met sociale media is dat je overspoeld wordt door perfecte plaatjes. Dat laat ons vaak slecht voelen, tot depressieve gedachten toe. Als je dan het omgekeerde doet en mensen volgt die je niet moet of aan wie jij je stoort, kom je er zelf als superieur uit”, legt gelukspsychologe Josje Smeets uit aan HLN.

Dat mensen zich graag met anderen vergelijken is niet nieuws: „Dat valt onder de regel ‘survival of the fittest’. We moeten en zullen overal als beste uitkomen. Door die constante vergelijkingsdrang en ons overlevingsinstinct willen we vooral aan onszelf bewijzen: zo slecht ben ik nog niet. Het geeft je meer zelfvertrouwen.”

Volgens Smeets zijn het vooral de mensen die eenzaam zijn, die sneller aan het haatvolgen slaan. Net als perfectionisten. „Zij geloven namelijk niet dat anderen aan al die mooie beelden op sociale media kunnen voldoen, waardoor ze dan maar gaan haatvolgen.” De psycholoog legt uit dat het volgen van mensen aan wie je je irriteert, zorgt voor een korte, maar intense, dopamine rush, waardoor je je goed voelt.

Het is dus begrijpelijk waarom mensen het doen, maar het is niet helemaal onschuldig. „Je kan iemand louter volgen en het oneens zijn met de content die hij of zij deelt, maar het kan ook verder gaan dat. Iemand openlijk haten, daarover roddelen en toch diens berichten bekijken én daar zelfs op reageren.”

Dat zorgt bij beide partijen voor stress, benadrukt Smeets. „Zowel voor de persoon die jij in het oog houdt, als voor jezelf. Want je weet nooit hoe de andere persoon op je negatieve comments, roddels of berichten gaat reageren. Jij voelt dan een bepaalt soort adrenaline. Dat hormoon kan dan weer cortisol aanmaken, waardoor je je angstig en onzeker voelt. Zo kom je terecht in een neerwaartse spiraal.”

Op een neerwaartse spiraal zit niemand te wachten. Het kan er volgens de psycholoog zelfs voor zorgen dat het moeilijk wordt om positief te zijn in andere situaties. Ook wanneer je niet online bent. „Onze hersenen zijn meer geneigd om eerder te focussen op negatieve gevoelens in plaats van de positieve. Die zijn zo geprogrammeerd van in de oertijd: dat is ons overlevingsinstinct”, legt ze uit.

„Haatvolgen voedt die negatieve gedachten alleen maar meer, waardoor je brein gaat geloven dat dit de status quo is. Hierdoor ga je plots veel pessimistischer en cynischer in het leven staan, maar ook meer piekeren. Dat haalt je zelfbeeld echter alleen maar meer naar beneden, waardoor je brein weer positief moet leren denken.” En je brein weer ‘leren’ positief te denken, gebeurd niet zomaar.

Het is dus beter om dit allemaal te voorkomen. Maar hoe doe je dat? „Allereerst moet je je bewust worden van het feit dat je het doet. Hoe hoog ligt je schermtijd op je telefoon? Welke gevoelens roept het scrollen op sociale media bij je op? Schrijf deze emoties desnoods neer in een dagboek.”

Daarna is het aan jou om bepaalde mensen te ontvolgen of zelfs helemaal te blokkeren, zodat de verleiding kleiner wordt. „Probeer ook te kijken naar meer positieve content of nog drastischer: ga vaker offline. Doe je aan haatvolgen uit verveling? Ga dan op zoek naar een bepaald doel zoals een nieuwe hobby. Verleg de focus volledig op je eigen persoonlijke groei.”

