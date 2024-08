Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Journalist waarschuwt voor psychologische en sociale gevolgen smartphone

Steeds meer mensen zijn verslingerd aan hun smartphone. Journalist Frank Mulder maakt zich hier zorgen over en waarschuwt in een podcast voor de gevolgen.

Psycholoog en schrijver Thijs Launspach kaartte eerder aan dat we bewust verslaafd worden gemaakt aan social media en dit zijn weerslag heeft op onze mentale gesteldheid.

Ecologische, psychologische en sociale gevolgen van smartphone

Frank Mulder woont in een woongemeenschap in Overvecht en heeft zelf geen smartphone. „Ik zie aan een smartphone allerlei nadelen, alleen al ecologisch”, vertelt hij in De Ongelooflijke Podcast. In smartphones worden zeldzame grondstoffen gebruikt.

„Na een aantal jaar zie je ook de psychologische en sociale gevolgen ervan. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de surveillance van bedrijven en overheden. Ik vind het echt een gevaarlijke ontwikkeling, social media en communicatietechnologie. Op verschillende domeinen zie ik de kosten.”

„Ik zie dat het ding mensen vastbindt”, vervolgt hij. „Ik heb het gevoel dat het bijna spiritueel wordt. Mensen kennen een status aan dat ding. Ik wil bijna als symbool een grens stellen.” Maar hij beseft wel: „Uiteindelijk zal ik ook om moeten. Iedereen moet dat ding gaan gebruiken.”

Functioneren zonder is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk. „Bij de NS kun je steeds minder kaartjes kopen. Mijn zoon kan geen jongerendagkaart of samenreiskaart kopen. Allemaal dingen kun je niet meer kopen zonder smartphone, dus uiteindelijk moet je mee. Met een aantal mensen proberen we het debat aan te jagen om de vrijheid te behouden om offline te leven.”

Verslaafd aan technologie

We zijn een deel van ons mens-zijn aan het kwijtraken, betuigt de journalist. „Ik heb uitzicht op een flat achter ons. Ik zie door alle ramen een scherm aan staan en ik zie dat alle tuinen betegeld zijn. Al het groen is weggehaald.”

Hij waakt voor verslaving aan technologie. „Ik zie alle kinderen om me heen met een smartphone, die komen daar niet los van. Als ik een rondje door de wijk loop zie ik door het raam mensen voor de televisie zitten, én op hun telefoon zitten. Mensen die er niet bewust mee bezig zijn krijgen een veel platter leven.”

Volgende generatie

Mulder maakt zich zorgen over de volgende generatie. „Als ik naar kinderen kijk die niet buitenspelen. Als mijn zoon op school komt, in de brugklas, dan constateert hij in de pauze dat de jongens niet met elkaar willen praten. Ze zitten allemaal achter een scherm. Hij had als enige geen smartphone. Dat is echt de realiteit.”

Hij haalt nog een voorbeeld aan. „We kregen een paar jaar geleden in de buurt een stagiair van een praktijkschool. Die kwam de hele tijd niet, want die was te moe en ziek. Uiteindelijk na lang doorvragen in een gesprek met de docent erbij, zei hij dat hij de hele nacht had zitten gamen. ‘Denk aan je toekomst!’, zei de docent. Ik dacht: heeft die docent niet door dat dit een verslaving is? Tegen een verslaafde zeg je dit toch niet? Waarop de docent zei: ‘Dit is gebruikelijk voor de hele klas’. Ik viel van mijn stoel.”

