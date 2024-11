Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frans Timmermans doet boekje open over maagverkleining: ‘Zag het niet meer zitten’

Frans Timmermans heeft een maagverkleining gehad. Begin vorige maand onderging hij de operatie in een ziekenhuis in Heerlen, nadat hij jarenlang worstelde met overgewicht en uiteindelijk aan morbide obesitas leed.

„Ik wist: als ik zo doorga, wordt mijn leven elke maand korter”, zei hij in een interview met De Telegraaf.

De ingreep volgde op een langdurig traject. Timmermans worstelde al zijn hele leven met jojo-effecten; periodes van gewichtsverlies door sporten werden telkens gevolgd door aankomen zodra hij stopte. De overstap van Brussel naar Den Haag maakte de situatie ernstiger, vertelt hij in het interview.

„Het was een van de meest stressvolle dingen die ik ooit meemaakte. Ik had me verkeken op hoe fel en persoonlijk de Haagse politiek is geworden. Dat leidde tot stress, waardoor ik nog meer ging eten. Op een gegeven moment zag ik het gewoon niet meer zitten.”

Met de gezondheid van Timmermans ging het toen alleen maar achteruit. „Ik voelde me echt slecht. Altijd pijn in m’n rug. Altijd last van m’n knieën. Ik ben toen naar de huisarts gegaan. Toen bleek ik een veel te hoge bloeddruk te hebben, een veel te hoge cholesterol en ik was op weg om diabeticus te worden. Alle signalen stonden op rood”, vertelt hij.

Hij zocht contact met de Nederlandse Obesitas Kliniek. „Ze suggereerden om een operatie te laten doen. Alle medici kwamen tot de conclusie: de risico’s van een operatie – die er wel degelijk zijn – zijn minder dan zo doorgaan.” Timmermans bekroop een gevoel van wanhoop: „Wat kan ik nou nog doen? Mijn hele volwassen leven probeer ik het al. En ik zie het als zand door mijn vingers heen glippen. Ik ben nu 63 en ik kreeg het níet meer onder controle.”

Timmermans vertelt openhartig over hoe zij vrouw erop had gerekend dat, als hij klaar was met de Europese Commissie, ze weer tijd zouden hebben om samen leuke dingen te doen. „De keuze die ik vorig jaar gemaakt heb, om lijsttrekker van GroenLinks-PvdA te worden, was een enorme streep door de rekening. Voor haar. Zij zei: dan moet je wel gezond blijven. Want anders ben je straks eindelijk klaar en dan ben je dood. Ik heb ook nog twee kleinkinderen die ik heel graag wil zien opgroeien. Dat was doorslaggevend om toch die sprong te maken.”

Sinds de operatie voelt Timmermans zich beter dan ooit. Hij ervaart een enorme opluchting en wil uiteindelijk minder dan 100 kilo wegen. „Het enige dat ik nu voel is blijdschap”, vertelt hij optimistisch.

