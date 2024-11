Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hij is er weer! Sinterklaas heeft voet aan wal gezet in Vianen

Sinterklaas heeft zaterdagmiddag in Vianen voet aan wal gezet in Nederland. De goedheiligman werd welkom geheten door burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden, waar Vianen onder valt. „We kijken terug op een fantastische intocht, het is allemaal heel goed verlopen”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Het was tot op het laatste moment spannend of de sint wel zou aankomen in Vianen… Zo’n 25.000 mensen kwamen op het spannende moment af. Dat zijn er meer dan de 20.000 die de gemeente van tevoren had verwacht. „We zijn heel blij dat de sint ondanks alle tegenslag toch is gekomen!”

Sinterklaas

De stoomboot stond tot kort voor de aankomst vast voor een brug waarvan het stoplicht kapot was. Nadat de brug met digitale hulp van de kinderen thuis toch openging, voer de boot verder, maar gingen de pieten in een verkeerde plaats van boord. Ze waren in Ameide, een andere plaats in Vijfheerenlanden.

Burgemeester Fröhlich stapte op bij een politiemotor richting Ameide om Sinterklaas en zijn pieten op te halen. Door de warrige nieuwe stuurman Pieterbaas was de stoomboot, met daarin de nog slapende Sinterklaas, echter al weggevaren richting Vianen. Een fietsenmaker in Ameide bood uitkomst voor de pieten: ze kregen allemaal een fiets om naar Vianen te gaan.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die pieten fietsen sneller dan Pogacar. In een minuut van Meerkerk naar Leerdam. En 3 minuten later in Vianen 😱 #sinterklaasintocht#sinterklaasjournaal pic.twitter.com/lPWm2Z3ycv — Danny van Schendel (@dvschend) November 16, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk om weer even kind te zijn bij de #sinterklaasintocht op tv. Complimenten aan de makers en wat een rol heeft de burgemeester van ⁦@vrijstad_vianen⁩ #sinterklaasjournaal ⁦@MerelWestrik⁩ pic.twitter.com/OpntaxofVn — Jan Julius Buwalda ⭕️ (@Jan_Julius) November 16, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat heerlijk. Wat een lichtpunt in de duisternis. De #sinterklaasintocht in Vianen was niet alleen één en al vrolijkheid, het was ook nog eens zonder incidenten en heerlijk traditioneel. Ik vond (vind) het geweldig. pic.twitter.com/UDp6anizXH — Thies (@thies_jaarsma) November 16, 2024

Het Sinterklaasjournaal werd dit jaar voor het eerst gepresenteerd door Merel Westrik. Zij viel in voor Dieuwertje Blok, die eerder dit jaar een zware operatie moest ondergaan om huidkanker aan haar neus.

Demonstraties

In het Zeeuwse Yerseke ging het tijdens de intocht er wat minder rustig aan toe. Ongeveer twintig actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zijn even na 14.00 uur door de politie begeleid naar hun bus, die inmiddels is vertrokken. De demonstranten demonstreerden tegen de aanwezigheid van volledig zwart geschminkte pieten bij de intocht van Sinterklaas.

Op het protest van KOZP in Yerseke waren ook enkele honderden tegendemonstranten afgekomen. Zij bekogelden de actievoerders van KOZP met eieren. Een woordvoerder van de politie laat weten dat twee mensen zijn aangehouden.

Vanwege mogelijke „ordeverstoorders” had de gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, eerder op zaterdag een noodbevel afgekondigd. Die houdt onder meer in dat mensen weg moeten gaan uit Yerseke en omgeving als de politie hen daartoe oproept.

Ook in Middelharnis op Goeree-Overflakkee vond er een demonstratie plaats van KOZP. Tientallen tegenstanders van Zwarte Piet verzamelden zich in de haven om te demonstreren tegen de, volgens hen, nog altijd racistische manier waarop de gemeente de intocht viert.

De tegenstanders stonden aan de ene kant van de haven, en aan de andere kant van het water verzamelden zich de voorstanders. De groepen riepen leuzen tegen elkaar en staken middelvingers naar elkaar op, maar tot een echte escalatie kwam het niet.

