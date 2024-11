Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kriebelende trui nu het kouder wordt? Hiermee kom je daar gemakkelijk van af

Yep, het wordt kouder. En dat betekent dat een warme wollen trui heil kan bieden tijdens fris weer. Maar wat als die trui kriebelt? Daar valt iets eenvoudigs aan te doen.

Verschillende soort wol

Bij kou is een lekkere warme trui wel zo prettig. Wollen truien houden je vooral warm. Maar wollen truien kunnen ook kriebelen. Je kunt natuurlijk laagjes aan doen, zodat je de kriebelstof niet voelt. Maar het kan ook anders, schrijft het Belgische HLN.

Niet iedere wollen trui is overigens hetzelfde. Er zijn namelijk veertig schapensoorten, met ieder een eigen vacht. En niet iedere wolsoort kriebelt even hard. Wolsoorten als Kasjmier en merionowol kriebelen een stuk minder.

Wollen trui niet in de droger

Lees je op het etiket dat het om een wolmix gaat? Dan is er vaak een synthetische stof, zoals acryl, met de wol vermengd. Dit is vaak goedkopere kleding, maar ademt ook minder goed. Als gevolg ervaar je meer jeuk. Ga dus altijd voor een trui die minstens 30 procent wol bevat, adviseert HLN.

Belangrijk om niet te vergeten bij een wollen trui: doe deze niet in de droger! Naast dat de trui kan krimpen, neemt ook het kriebelgehalte toe.

Drie trucjes bij een kriebelende trui

Maar nu, hoe zorg je dat die trui niet meer kriebelt? Daar zijn drie slimme manieren voor. De eerste is de trui in de vriezer doen. Door de trui vooraf een beetje vochtig te maken en daarna in een plastic zak in de vriezer te leggen, trekken de vezels door de kou samen (net als bij de panty). Daardoor zal de trui ook minder kriebelen. Belangrijk is wel dat je de trui helemaal laat ontdooien.

De andere tip is: conditioner. Niet alleen jouw haren worden zacht van conditioner, maar op een trui heeft dit hetzelfde effect. Keer je trui binnenstebuiten en dompel deze daarna onder in lauw water met een beetje conditioner. Even inmasseren en spoel de trui daarna goed uit. Overigens kun je ook Eucalan gebruiken. Dat is een wasmiddel van lanoline, dat een vergelijkbaar effect heeft.

Azijn

En tot slot heeft ook azijn een gunstig effect op een kriebeltrui. De aanpak werkt hetzelfde: Doe de trui binnenstebuiten en dompel deze onder in lauw water met een scheutje azijn. Laat het intrekken en spoel de trui vervolgens goed uit.

