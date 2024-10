Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze ballerina-truc helpt panty ladderbestendig te houden

Leuk zo’n panty onder een rok of jurk, zeker als de feestdagen er weer aankomen. Maar houd dat fragiele materiaal maar eens laddervrij. Daar is kennelijk een simpele truc voor, die veelal door ballerina’s of gymnasten gebruikt wordt en een ladder voorkomt.

Voor een hoop problemen bestaan er wel trucjes. Bijvoorbeeld hoe je je harde handdoeken zacht krijgt, hoe je je brood langer vers houdt of hoe je weet dat je genoeg water drinkt. Wellicht kende je voor het voorkomen van een panty-debacle al trucjes als haarlak of doorzichtige nagellak om ladders te temperen. Maar er is ook nog een andere truc die voorkomt dat je met een ladder rondloopt.

Ballerina-truc om ladders voorkomen

Deze ballerina-truc is op onder meer social media-kanalen als TikTok te vinden, maar ook het Duitse Freundin schrijft erover. Want dit foefje zou de panty resistenter en sterker moeten maken, waardoor er minder snel ladders in komen. En hoe doe je dat? Nou simpel, door de panty in de vriezer te leggen.

Iets meer uitleg, want er gaat wel nog het een en ander aan vooraf. Heb je een nieuwe panty gekocht? Dan haal je deze uit de verpakking en houd je ‘deze ‘m onder de koude kraan. Daarna wring je de panty uit zodat deze nog een beetje licht vochtig is. Dus niet een zeiknatte druppelende panty in de vriezer leggen.

Ladderbestendige panty

Daarna stop je de panty in een plastic zak en leg je deze in de vriezer. Daar laat je de panty 24 uur liggen. Na een dag haal je ‘m uit de vriezer en laat je deze weer ontdooien. Als de panty helemaal ontdooid en droog is, is de kans dat deze scheurt een stuk kleiner.

Panty’s zijn namelijk gemaakt van synthetische stoffen zoals nylon of elastaan. Stoffen die elastisch, maar ook fragiel zijn. Als je de panty in de vriezer legt, trekken de vezels van de stof door de kou samen en verbinden op die manier de moleculen in de stof. Daardoor zijn de vezels dichter op elkaar geplakt en dus minder gevoelig voor scheuren, uitlopen of schuren.

Met deze vriezer-truc blijft de elasticiteit van de vezels behouden, maar wordt ie tegelijkertijd ook steviger en dus ladderbestendig.

