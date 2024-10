Nederlanders kunnen overwinning van Trump voelen in portemonnee

🇺🇸

Inwoners van de Verenigde Staten gaan officieel op 5 november 2024 naar de stembus om een nieuwe president te kiezen, maar in de meeste staten kan op een beperkt aantal locaties al gestemd worden. Veel staten meldden een recordopkomst op de eerste dag dat dat mogelijk was, zoals Louisiana en de swing state North Carolina. Meer dan 40 miljoen Amerikanen hebben al gestemd, meldt The Washington Post. In de laatste peilingen gaan Harris en Trump nek aan nek.