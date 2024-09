Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitslapen in het weekend niet goed voor je? Dit onderzoek zegt van wel

Het weekend is bij uitstek het moment om eens flink uit te slapen, en slaaptekort van doordeweeks in te halen. Het zou alleen niet goed voor je gezondheid zijn. Althans: dat is wat veel slaapexperts zeggen. Maar goed nieuws voor de fervente uitslapers: een nieuw onderzoek zegt juist weer van wel.

Volgens onderzoek van de European Society of Cardiology (ESC), waar 90.000 proefpersonen aan meededen, kan slaap in het weekend inhalen je hartgezondheid verbeteren. Wie prioriteit geeft aan het inhalen van zijn of haar slaap, zou een 20 procent lager risico op het ontwikkelen van hartziekten hebben.

Uitslapen niet per se ongezond, maar doe het niet te vaak

Vooral bij personen die op weekdagen niet genoeg slapen, zou dit duidelijk zichtbaar zijn. De onderzoekers hebben daar een simpele verklaring voor: consequent slaaptekort is een groot gezondheidsrisico. Je lichaam kan die extra slaap in het weekend dus wel gebruiken. Eerder zei een expert al dat „slecht slapen de moeder van alle gezondheidsproblemen” is.

De onderzoekers waarschuwen wel: zet de inhaalslaap niet te vaak in. Meer dan een uur in het weekend extra is volgens hen niet aan te raden. Je ‘slaapschuld’ kun je beter inlossen met een dutje van 15 tot 20 minuten. Zorg ervoor dat je powernap niet langer is dan 25 minuten: als je daar voorbij gaat, dan kan het zo zijn dat je in fase 3 van de slaap belandt, oftewel de diepe slaap. En dan voel je je minder fris als je wakker wordt.

Experts raden deze slaapduur aan

Gemiddeld raden experts een slaapduur van 7 tot 9 uur aan voor volwassenen. Kinderen en tieners hebben 8 tot 12 uur nodig. Slaap je niet genoeg? De onderzoekers adviseren om elke avond 15 minuten eerder naar bed te gaan, totdat je daadwerkelijk lang genoeg slaapt. Te lang slapen is overigens ook niet goed voor je, blijkt uit een ander onderzoek. Het zorgt er namelijk voor je dat je je spieren minder gebruikt.

Hoe je weet of je genoeg hebt geslapen? Als je merkt dat je jezelf uit bed moet slepen, kan dat een teken zijn dat je niet genoeg slaap krijgt, zeggen de onderzoekers. Ook als je regelmatig een middagdip hebt, kan dat een signaal van te weinig slaap zijn.

