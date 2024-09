Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie dagen weekend, is dat haalbaar?

Het klinkt zo mooi: drie dagen weekend. Onder meer FNV strijdt hiervoor. Maar is het eigenlijk haalbaar? In Nieuwsuur wordt vraag onderzocht.

Eerder deze maand presenteerde FNV het eisenpakket voor het komende cao-seizoen, waarbij de bond onder meer pleit voor een vierdaagse werkweek van 32 uur met behoud van salaris.

„We willen hiermee de krapte op de arbeidsmarkt tegengaan. Uit onderzoek blijkt dat een vierdaagse werkweek juist het arbeidsaanbod verhoogt. Het komt de productiviteit ten goede en het ziekteverzuim daalt, zo wordt fulltime werken aantrekkelijker”, verklaart FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangach.

Metro schreef eerder al dat een meerderheid van de medewerkers denkt zijn of haar werkzaamheden af te krijgen in vier dagen.

Tegenstanders van vierdaagse werkweek

Aggie van Huisseling, econoom bij ABN AMRO, zei al dat het lastig wordt, omdat de arbeidsmarkt al krap is en de Nederlandse beroepsbevolking vergrijst. Volgens haar zal de krapte op de arbeidsmarkt niet worden opgelost door werknemers vier dagen per week te laten werken. Bovendien komt de groei van de beroepsbevolking in Nederland tot stilstand.



Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft zich ook uitgesproken tegen de vierdaagse werkweek. Hij noemde dit „het verkeerde medicijn voor de Nederlandse economie op dit moment”, vooral gezien de krapte op de arbeidsmarkt, die hij als het grote probleem voor de komende jaren ziet.

Ook Vandaag Inside-analist Johan Derksen is kritisch. Hij heeft „geen problemen met een lang weekend, maar dan moeten ze die vier dagen wel langer werken”. Hij stelt dat in Nederland het minst wordt gewerkt van heel Europa. Derksen noemt Nederland daarom „een lui land”. Hij haalt aan dat in landen als Amerika en Japan veel harder wordt gewerkt. In Amerika wordt er gemiddeld 38 uur per week gewerkt en in Japan 36,6 uur. „Het is niet voor niets dat de economie daar floreert.”

Drie dagen weekend maakt mensen efficiënter

Ook in andere landen speelt het thema. De Britse professor Brendan Burch is hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge en doet onderzoek naar vierdaagse werkweken. Hij is groot voorstander. Zijn conclusie is dat de productie vaak gelijk blijft als iemand vier dagen werkt in plaats van vijf, en soms zelfs hoger wordt.

„Mensen gaan efficiënter werken. Iedereen in de organisatie dacht: hoe kunnen we sneller en beter communiceren? Kunnen we vergaderingen verkorten of zelfs helemaal afschaffen?, zegt hij in Nieuwsuur. Burchell denkt zelfs dat we over een paar decennia nog maar drie dagen per week werken.

Kanttekeningen bij onderzoek

Om te kijken of een vierdaagse werkweek echt haalbaar is, sprak Nieuwsuur met econoom Mathijs Bouman. Hij plaatst enkele kanttekeningen bij het onderzoek van Burchell. Zo zou het onderzoek worden uitgevoerd onder organisaties die zichzelf aanmelden en duren de tests niet lang genoeg.

Toch ziet hij ook in dat minder werken in een trend past, terwijl we wel steeds productiever worden. Hij denkt dat er in bepaalde sectoren zeker kansen liggen voor een vierdaagse werkweek.

