Dit is waarom je niet té veel moet slapen

Lekker op tijd naar bed, en lang uitslapen. Dit kan heerlijk klinken, maar té veel en té lang slapen heeft nare gevolgen voor je gezondheid. Mensen die lange tijd zo’n tien uur per nacht slapen, hebben meer kans op het krijgen van hart-en vaatziekten, blijkt uit een onderzoek van Neurology. Te lang in bed liggen zorgt ervoor dat je je spieren minder gebruikt.

Volgens arts Jacob Teitelbaum is het het beste om je lichaam gemiddeld acht uur slaap te geven. Als je regelmatig negen tot tien uur slaapt, kan dit invloed hebben op hoe je je voelt. Af en toe een langere nacht slapen is volgens hem geen probleem, maar het wordt zorgwekkend als je consequent gemiddeld tien uur per nacht slaapt.

Te veel versus te weinig slapen

Voel je je vaak nog moe als je wakker wordt? Heb je moeite met concentratie of krijg je regelmatig hoofdpijn? Dit kunnen tekenen zijn dat je te veel slaapt. Hoewel extra slaap misschien onschuldig lijkt, kan het dus daadwerkelijk schadelijk zijn.

Minder dan zes tot acht uur slapen per nacht is ongezond, maar meer dan deze aanbevolen hoeveelheid slaap is ook niet goed. Ons lichaam heeft namelijk een natuurlijke slaapcyclus die wordt geregeld door onze biologische klok. Deze klok helpt ons te bepalen wanneer we moeten slapen en wakker moeten worden. Wanneer het donker wordt, maakt je lichaam melatonine aan, een hormoon dat je slaperig maakt. Zodra het weer licht wordt, neemt de melatonineproductie af en word je wakker.

Als je echter te lang slaapt en je slaapritme steeds verschuift, raakt je biologische klok in de war. Dit verstoort je slaapcyclus en zorgt ervoor dat je overdag minder goed functioneert.

Gevolgen van te veel slaap

Te veel slapen zorgt vaak voor het gevoel van een jetlag in je lichaam: je wordt moe wakker en je hoofd voelt zwaar. Doordat je lichaam te lang in dezelfde houding heeft gelegen, kun je last krijgen van hoofdpijn, ook is je geheugen minder scherp door ‘brain fog’. Mensen die vaak te lang slapen, produceren meer cytokinen (stoffen die betrokken zijn bij de immuunrespons). Als je merkt dat je regelmatig tien uur slaapt en vaak last hebt van pijn in je lichaam, kan dit in het slechtste geval een teken zijn van chronische ontstekingen in je lichaam. Oppassen geblazen dus.

Persoonlijke kwestie

Hoeveel slaap je daadwerkelijk nodig hebt, hangt af van de hoeveelheid inspanning op een dag en je leeftijd. Vrouwen hebben over het algemeen iets meer slaap nodig dan mannen. Hoeveel je per nacht slaapt kan schommelen, sommige nachten heeft je lichaam meer uren nodig om uitgerust wakker te worden. Dit heeft te maken met de kwaliteit van je slaap en slaapcyclus. Een consistent slaapritme werkt het best voor je gezondheid. Dus ook slapen doen we met mate.

