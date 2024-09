Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe groen printen duurzaam én kostenbesparend kan zijn

Duurzaamheid heeft tegenwoordig een hoge prioriteit, voor zowel consumenten als bedrijven. Daarom is het belangrijk om te kijken op welke manier dagelijkse processen duurzamer kunnen worden ingericht. Eén van die dagelijkse processen is printen. Hoe groen printen duurzaam én kostenbesparend kan zijnGelukkig zijn er diverse manieren om verantwoord en groen te printen, zoals met een Managed Print Service (MPS) en een goed recyclingprogramma.

Door te letten op het energieverbruik van printers, het gebruik van milieuvriendelijke materialen en het terugdringen van verspilling kan de ecologische voetafdruk die printactiviteiten veroorzaken, verminderd worden. Daarnaast kan duurzaam printen ook operationele kosten besparen.

Slim beheer van je printomgeving: Managed Print Service

Een Managed Print Service (MPS) helpt bedrijven bij het beheren van hun printactiviteiten op een duurzame en efficiënte manier. Het geeft namelijk inzicht in het printgedrag binnen je bedrijf, waardoor je verspilling kunt minimaliseren. Denk hierbij aan het beperken van overbodige prints en het centraliseren van printapparatuur, zodat er minder printers nodig zijn. Een Managed Print Service zorgt er daarnaast voor dat je printers optimaal worden beheerd en onderhouden, zodat er minder storingen ontstaan en de apparatuur langer mee gaat. Met als gevolg lagere kosten voor onderhoud en eventuele vervanging. Als bedrijf koop je zelf de printer, en verder wordt alles geregeld via de service die Managed Print Service biedt. Denk hierbij aan automatische inktcartridgelevering, ondersteuning en service bij een storing of defect, en je betaalt alleen voor de pagina’s die je print, waardoor je onnodige kosten vermijdt.

Verantwoord omgaan met printafval

Naast het beheren van printprocessen is het belangrijk goed na te denken over wat er gebeurt met de gebruikte materialen, zoals inktcartridges en papier. Veel printleveranciers bieden een recyclingprogramma aan waarbij lege cartridges en toners op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt en waardevolle materialen worden hergebruikt. Zo komen er minder schadelijke stoffen in het milieu terecht. Door printafval te scheiden, maak je recycling eenvoudiger en effectiever. Daarnaast kun je bewust kiezen voor gerecycled papier of papier met een duurzaamheidskeurmerk.

Tips voor groen printen

Print dubbelzijdig: dit is een eenvoudige manier om papiergebruik te halveren. Op de meeste moderne printers kun je dit als standaard optie instellen. Zet printers op een eco-stand: veel printers hebben een energiebesparende modus die minder stroom verbruikt én de hoeveelheid inkt optimaliseert. Gebruik een Managed Print Service: zoals eerder genoemd krijg je hiermee inzicht in de printgewoonten van je bedrijf en kun je deze optimaliseren om kosten te besparen en duurzaam te printen. Kies milieuvriendelijke inkt en toners: met biologische of gerecyclede inktcartridges verlaag je de impact op het milieu aanzienlijk. Print bewust: vraag medewerkers alleen te printen wanneer het echt noodzakelijk is en stimuleer digitale alternatieven zoals het delen van documenten via cloudopslag.

Groen printen is een laagdrempelige manier om zowel milieudoelen te behalen als kosten te besparen. Daarom zijn het gebruik van een Managed Print Service en een goed recyclingprogramma mooie stappen om te zetten naar een duurzamere en kostenbewuste toekomst.