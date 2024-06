Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders googelen massaal ‘wat is buitenspel?’, 11 essentiële voetbaltermen uitgelegd

Je staat vast al te popelen voor Nederland – Frankrijk vanavond, om 21.00 uur. Maar als je net komt kijken in het voetbalwereldje of gewoon niet zo goed op de hoogte bent van alle bijbehorende termen, komt Metro je een handje helpen. Nederlanders googelen namelijk massaal ‘wat is buitenspel?’, dus een extra lesje voetbaltermen kan geen kwaad.

Buitenspel, een corner, een voorzet, dribbel: als het je bij deze woorden begint te duizelen, lees vooral verder. Dan maak je vanavond met een biertje in je hand de blits als Gakpo een diagonale loopactie maakt waardoor Wout Weghorst ‘de winnende’ weer met binnenkant links kan scoren.

Wat is buitenspel?

Oké, gaan we: de buitenspelregel is één van de meest besproken regels in het voetbal. Je spreekt van buitenspel als een speler dichter bij de doellijn van de tegenstander is, dan de bal en de voorlaatste tegenstander op het moment dat de bal wordt gespeeld. Hier komt wel een ‘tenzij’ bij, dat is tenzij de speler zich in de eigen helft van het veld bevindt.

De regel van buitenspel moet ervoor zorgen dat aanvallers geen oneerlijk voordeel behalen door dicht bij het doel van de tegenstander te blijven wachten. Kortom: de aanvallers moeten zich vooral over het veld blijven bewegen.

Als een speler buitenspel staat, maar hij of zij wel een bal ontvangt of een tegenstander in de weg zit, fluit de scheidsrechter voor buitenspel. Als dat gebeurt, krijgt de tegenpartij een vrije trap (geen zorgen, die term leggen we zo ook uit), vanaf de plek waar het buitenspel plaatsvond.

Voetbaltermen uitgelegd

Met taalplatform Preply duiken we in andere termen die voor sommige voetbalkijkers nog niet helemaal duidelijk zijn:

Wat is de aftrap?

De aftrap is vrij simpel: dat is de start van een wedstrijd, de tweede helft, of de hervatting van het spel na een doelpunt. Deze nemen spelers altijd vanaf het midden van het veld.

Wat betekent een vrije trap?

Bij een directe vrije trap mag de bal direct in het doel worden geschoten zonder dat deze eerst een andere speler raakt.

Wat is een indirecte vrije trap?

Bij een indirecte vrije trap moet de bal eerst een andere speler raken voordat er een doelpunt kan worden gemaakt.

⚽ Zo zeg je buitenspel in andere talen Je zal maar met een Pools, Duitse of Franse vriend het EK kijken, dan wil je wel weten hoe je buitenspel in hun taal zegt, toch? Komt ie: Pools: spalony

Frans: hors-jeu

Duits: abseits

Wat is een corner?

Vertaal het naar het Nederlands en je bent er al bijna: een hoekschop wordt toegekend als de bal over de doellijn is gegaan en het laatst is aangeraakt door een speler van het verdedigende team, maar er geen doelpunt is gescoord.

Wat is een penalty?

Als er een overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvindt, kan de scheidsrechter ervoor kiezen een penalty toe te kennen. Dat is een strafschop vanaf 11 meter van het doel.

Wat is een voorzet?

Als een speler in het strafschopgebied een pass doet, hopende iemand anders (van zijn eigen team) te laten scoren, noem je dat een voorzet. Het gaat hierbij dus om een kans van scoren te creëren.

Wat is de blessuretijd?

Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten, zo ver was je hopelijk al. Maar niet zelden gaat de wedstrijd langer door, dan zie je bijvoorbeeld 90 + 3 staan, wat betekent dat de wedstrijd in de derde extra minuut zit. Dat is de blessuretijd, om tijd te compenseren die verloren is gegaan door onderbrekingen zoals blessures.

Wat is een dribbel?

Bij dribbel denk je misschien aan basketbal, maar ook in het voetbal is dit ‘een ding’. Een speler houdt de bal met korte aanrakingen dichtbij zich, terwijl hij of zij langs tegenstanders beweegt.

Wat is een clean sheet?

Een clean sheet betekent dat een team geen doelpunt heeft tegen gekregen in een wedstrijd. Laten we daar voor Nederland vanavond maar op hopen…

Wat is de 12e man?

Nee, dit is geen reservespeler of de trainer, bijvoorbeeld. Het gaat bij de 12e man om de supporters van een team (jij dus!). Door hun enthousiasme en steun krijgen de voetballers een extra duwtje in de rug.

Wat is een schwalbe?

‘Schwalbe’ wordt ook weleens buiten het voetbalveld gebruikt, om aan te geven dat iemand doet alsof. Voetballers kunnen nog weleens wat eigenschappen van drama queens vertonen, door te doen alsof een tegenstander hen neerhaalde. Is de schwalbe succesvol, krijgen ze een vrije trap of penalty.

Nu ben je helemaal op de hoogte! Strooi niet té rijkelijk met deze termen (en alleen als het klopt), anders val je alsnog door de mand.

