Marjolein Faber bezoekt aanmeldcentrum Ter Apel, dat weer overvol zit

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) gaat morgen naar het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Ze gaat kennismaken, maar kan in de Groningse plaats ook kritische vragen verwachten over de voorgenomen intrekking van de spreidingswet, die mede bedoeld is om de aanhoudende druk op Ter Apel te verlichten.

Faber heeft eerst een gesprek met de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, aldus zijn woordvoerder. Daarna gaat de minister langs bij winkeliers in Ter Apel en daarna is ze bij het aanmeldcentrum.

Aanmeldcentrum Ter Apel structureel te vol

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven structureel te veel mensen. Dat veroorzaakt niet alleen overlast in de omgeving, maar ook gevaarlijke situaties, waarschuwde onlangs nog de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook na ingrijpen door de rechter is het nog niet gelukt het aantal asielzoekers dat er de nacht doorbrengt blijvend onder het maximum van 2000 te brengen.

Het vorige kabinet kwam met de spreidingswet, die gemeenten moet aansporen meer plekken vrij te maken voor de opvang van asielzoekers. Dat zou doorstroming op gang moeten brengen, zodat de druk op Ter Apel afneemt. Maar het nieuwe kabinet ziet niets in die aanpak en wil vooral inzetten op vermindering van de instroom.

Ophef rond Marjolein Faber

Rond Faber is al langere tijd wat ophef. Zo ook gisteren nog, toen een lid van de Eerste Kamer begon over omstreden uitspraken van de minister. Bijvoorbeeld over omvolking en haar uitgesproken mening over asielzoekers. De Kamervoorzitter maande Farah Karimi (GroenLinks-PvdA) echter tot stoppen, waarna Karimi zich ‘monddood’ voelde.

Ook in de Tweede Kamer (en daarbuiten) is veel kritiek op Faber. Mede door uitspraken die ze over bijvoorbeeld de hoofddoek heeft gedaan, maar ook omdat ze veiligheidsberaad-gezicht en burgemeester Hubert Bruls in de coronatijd ‘een ongekend virusreservoir’ noemde. Meer over de controversie rond Marjolein Faber lees je hier.

