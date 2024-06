Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zweet je veel? Zo kun je het verminderen

De temperaturen zijn hoog. Voor sommige mensen zijn zomerse dagen vooral een gevecht tegen het zweet. Wat kun je er tegen doen?

Er staat een warme en broeierige zomer op ons te wachten. Daarom is het fijn om je zweet een beetje onder controle te hebben. Zweten is normaal, helemaal bij warm weer of tijdens het sporten. Om het (voor zover mogelijk) tegen te gaan moet je eerst uitsluiten dat het niet ergens anders mee te maken heeft.

Sommige mensen zweten namelijk om een andere reden. Dit kan overgewicht zijn of het feit dat je teveel alcohol of drugs gebruikt. Medicijnen kunnen een oorzaak van overmatig zweten zijn. En mensen in de pubertijd of de overgang hebben er meer last van.

Was je elke dag

Thuisarts.nl geeft tips om het zweten te verminderen. Ze adviseren om je elke dag te wassen met zeep. Het is belangrijk dat je daarna je lichaam goed afspoelt. Vergeet je ook niet goed af te drogen. Op deze manier zorg je ervoor „dat bacteriën het zweet niet veranderen in geurstoffen.” Wassen zorgt er dus niet voor dat je minder gaat zweten, maar wel dat je het minder ruikt.

Wie veel zweet doet er goed aan om elke dag schone kleren aan te trekken. Over het algemeen gooit de Nederlander kleding veel te snel in de wasmand, schreef Metro eerder al. Maar overmatig zweten is een legitieme reden om dagelijks een schoon shirt aan te trekken.

Deze kleding zorgt voor minder zweet

Luchtige en wijde kleding zorgen ervoor dat het zweet makkelijker kan verdampen. Je krijgt het dan minder snel warm. Ook raden ze aan om ondergoed en sokken van katoen, wol of linnen te dragen. En „loop zo veel mogelijk op blote voeten als u zweetvoeten heeft. Of draag open schoenen of schoenen van leer of linnen, hier komt meer lucht doorheen.”

Dat je deodorant kan gebruiken wist je natuurlijk al. Maar wist je dat deo met aluminiumzouten over het algemeen beter werkt? Deze zorgt er namelijk daadwerkelijk voor dat je (tijdelijk) minder zweet. Dat is met andere deodoranten niet zo, die maskeert alleen de geur. Lange tijd ging het gerucht dat deo met aluminiumzouten de kans op borstkanker vergeten, maar dat is volgens medische site niet het geval.

Let op wat je eet en drinkt

Een ventilator of waaier in je kamer zetten is een goed idee. Dit zorgt er namelijk voor dat je zweet veel sneller verdampt. En het is verstandig om in de zomer goed op je eet- en drinkgewoonten te letten. Pittig gekruid eten zorgt er namelijk voor dat je veel meer zweet. Drankjes die erg zuur of zoet zijn lijken misschien verkoelend, maar werken averechts. Teveel koffie en alcohol helpt ook niet mee om je zweten onder controle te krijgen.

Zweet ruikt overigens bij iedereen anders. Als je pech is dat een erg vies geurtje. Die geur hoort (helaas) bij je. Zweet is meestal geurloos en komt uit een klier. De bacteriën op je lichaam zorgen ervoor dat het een geur krijgt.

Je kan er ook voor kiezen om naar een vakantiebestemming te gaan waar het niet zo warm is. Metro heeft er een aantal voor je op een rij gezet.

Vorige Volgende

Reacties