Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix maakt serie over Nederlandse zaaddonor: zo zit het met ‘de man met 1000 kinderen’

De Nederlandse zaaddonor Jonathan M. is het onderwerp van de Netflix-documentaire The Man With 1000 Kids. Het verhaal was in binnen- en buitenland groot nieuws vorig jaar. Hoe zat het ook alweer?

M. komt uit Den Haag en kwam in het nieuws nadat duidelijk werd dat hij honderden kinderen heeft verwekt. Als zaaddonor heeft hij via diverse wegen vrouwen geholpen met hun kinderwens. Wat die vrouwen niet wisten is dat ze niet de enige waren. Hij heeft minstens 550 kinderen.

Regels voor zaaddonor

Een zaaddonor mag niet meer dan 25 kinderen verwekken bij 12 moeders. Deze regels wist M. te omzeilen door aliassen te gebruiken en buiten klinieken om te doneren. De rechtbank oordeelde in 2023 dat M. de ouders bewust verkeerd geïnformeerd heeft over het aantal kinderen dat hij al had verwekt en nog wilde verwekken. Daarom is het voor hem verboden om opnieuw sperma te doneren.

Het gebeurt vaker dat de regels rondom het doneren van zaad niet nageleefd worden. Een voormalige laboratoriummedewerker van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden heeft bijvoorbeeld zijn eigen sperma gebruikt, terwijl hij niet als zaaddonor stond geregistreerd. Metro schreef daar eerder al over.

Al sinds 2017 stond M. op een zwarte lijst, omdat hij te vaak gedoneerd had. Deze richtlijnen zijn er om inteelt en incest bij de verwekte kinderen te voorkomen. Echter bleef hij doneren via klinieken in het buitenland. En hij was actief op platforms waar wensouders elkaar ontmoeten, zonder dat er een kliniek bij komt kijken. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Oostenrijk en Australië heeft hij kinderen. Ouders die dit niet wisten, kregen het gevoel onderdeel te zijn van ‘een raar sociaal experiment’.

Kinderen kunnen emotionele problemen krijgen

Stichting Donorkind legde toentertijd in de rechtszaal uit dat het niet alleen biologisch gevaarlijk is, maar dat de kinderen ook emotionele problemen kunnen krijgen. Dit omdat het ze nooit zal lukken al hun halfbroertjes en -zusjes te leren kennen. M. noemde het zelf ‘een nieuw concept’.

In de documentaireserie The Man With 1000 Kids is vanaf 3 juli te zien op Netflix. Vandaag brachten ze de eerste beelden naar buiten. Moeders komen aan het woord en vertellen ‘helemaal verkocht’ te zijn door hem. Maar wat ze niet wisten is dat hij een ‘serie-zaaddonor’ was.

Ze beweren dat het een verslaving van hem was en dat hij daardoor niet meer kon stoppen. „Waarom zou je zoveel kinderen op aarde willen zetten?”, zegt een van de moeders. Een expert die aan het woord komt zegt dat zoiets op deze schaal nog nooit gebeurd is en dat het „heel erg gevaarlijk is.”

Reacties