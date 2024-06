Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe vaak moet je je kleding wassen?

We wassen onze kleren veel te vaak, omdat we bang zijn dat onze kleding stinkt. Maar hoe vaak moet je je kleding in de wasmachine gooien?

Uit Zweeds onderzoek blijkt dat we kleding veel te vaak in de wasmachine gooien, schreef Metro eerder al. Deelnemers gaven aan dat 70 procent van de kleren die niet vies waren of waar geen zichtbare vlekken op zaten, in de wasmachine werden gegooid. Maar dat hoeft helemaal niet. Het verschilt per kledingstuk hoe vaak het in de wasmachine moet.

Je onderbroek en sokken moet je natuurlijk na een dag dragen in de wasmand gooien. En je t-shirt of topje mag ook relatief vaak de wasmand in. Gemiddeld kun je deze twee keer dragen. Die kledingstukken absorberen veel zweet, waardoor het relatief snel een naar geurtje krijgt. Zweet je veel? Gooi je shirt dan zomers elke dag in de was.

Dit kledingstuk hoef je (bijna) nooit te wassen

Je spijkerbroek hoef je bijna nooit uit te wassen. Tenminste, als we Charles Bergh moeten geloven. Hij is de CEO van jeansmerk Levi’s. „Ik was mijn spijkerbroek twee of drie keer per jaar”, vertelde hij in een interview. „Hoe minder vaak je ‘m wast, hoe langer hij meegaat.” Wel is het verstandig om je broek af en toe even buiten te hangen, zodat hij weer fris ruikt. Ook kun je ‘m een nacht in de vriezer leggen, om vervelende geurtjes eruit te krijgen.

Sportkleding kun je niet zo vaak dragen. Dat moet je volgens microbioloog Chris Callewaert al na één dag wassen. Omdat het synthetisch is, is het gevoeliger voor geurtjes. „Polyester-kledij gaat snel geurmoleculen opbouwen en ook het microbioom is wat anders”, legt hij uit aan Humo. „Daarom is het wel goed om je kleren na elke sportbeurt te wassen. Als je geen last hebt van geurtjes, kun je je sportkleren wel meerdere keren aantrekken zonder te wassen.” Wist je trouwens dat sommige mensen het liefst zonder ondergoed sporten? Metro schreef daar eerder over.

Wollen truien blijven lang fris

Wollen truien kunnen heel lang meegaan, zonder dat ze gewassen hoeven te worden. Ze nemen namelijk minder geurtjes en bacteriën op. Je kunt ze makkelijk twee weken of langer dragen (natuurlijk niet aaneengesloten) zonder dat ze de wasmachine van binnen hoeven te zien.

Je pyjama moet je na een week in de wasmachine gooien. En een beha gaat drie tot vijf dagen mee. Die absorberen namelijk veel minder geurtjes dan bijvoorbeeld ondergoed.

