Hila Noorzai oefende beroemde zin Wie is de Mol? ‘Mijn vriend was dan de kandidaat’

De nieuwste Wie is de Mol? wordt vanaf vrijdag misschien wel even wennen op drie fronten. De kandidaten zijn eens geen BN’ers, de serie is te streamen en niet op NPO 1 te zien en als presentator is Hila Noorzai het nieuwe gezicht. Leuk toch, een beetje frisse wind (of drie frisse winden)? Metro praat er in elk geval over met het nieuwe gezicht.

Voor wie nu meteen om het streamen in de vlekken schiet: Wie is de Mol? van AVROTROS kun je via NPO Start gratis streamen. En voor niks.

Hila Noorzai (31) mogen we met wel een media-duizendpoot noemen. Columns schreef zij voor &C, het tijdschrift van Chantal Janzen en maakt deel uit van de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival. Noorzai is ook stem én een van de gezichten van EenVandaag. Voor NPO 3 maakte zij dit voorjaar de interessante docu-reeks Dichter bij Anne Frank („daar heb ik veel liefde in gestopt”). Metro schreef daarover in tv-rubriek Blik op de Buis. En oh ja, de voormalige Qmusic-dj was in 2022 ook nog deelneemster aan Wie is de Mol? In het seizoen dat Everon Jackson Hooi de mol was viel zij halverwege af.

Acht keer de nieuwe Wie is de Mol?

Vrijdag start een nieuw seizoen van Wie is de Mol?, nadat Anna Gimbrère begin maart in Mexico, onder leiding van Rik van de Westelaken, de laatste saboteur was die iedereen in het tv-spel om de tuin leidde. Tien onbekende Nederlanders die geen idee hadden dat zij aan Wie is de Mol? zouden meedoen, reisden met de nieuwe presentator Hila Noorzai naar Oman in Azië, voor de volgende spannende reeks.

De fans kunnen acht afleveringen verwachten. Elke vrijdag zijn er twee te streamen. „Met lekkere cliffhangertjes natuurlijk”, zegt Hila. „En gratis hè? Het is geen feestje waar je niet bij mag zijn.”

We hebben met jou te maken met een echte Wie is de Mol?-specialist. Hoe is het om beide kanten nu te kennen?

Hila Noorzai: „Bijzonder. Het was geweldig, omdat ik ook weet hoe de spanning is aan de andere kant, die giert natuurlijk door het lijf van de kandidaten. Dat ik weet wat er allemaal door je heen gaat en dat deelnemers niet weten wat er over een paar minuten gaat gebeuren. Als presentator kan ik daar nu soms ruimte aan bieden, soms wat rust brengen of juist wat spanning opbouwen. Daar kan ik mee spelen, wat als presentator ook mijn taak is. Ja, het was leuk om te weten wat er in al die hoofdjes omgaat en fijn dat ik beide kanten ken. Als kandidaat wilde ik alles meemaken, maar of dat zou lukken weet je natuurlijk nooit. Deze keer hoefde ik niet naar huis, haha.”

Ik weet hoe de spanning is aan de andere kant.

Die ene vraag

Had je thuis al geoefend op de presentatorsvraag? ‘Hoe ver zijn zij bereid te gaan voor het antwoord op die ene vraag: Wie. Is… de Mol?‘

„Ja natuurlijk!”

Hoe gaat dat dan, sta je voor de spiegel?

„Nee, mijn vriend speelde kandidaat en dan ging ik ‘zo’ voor hem staan. Hoeveel variaties je aan die ene zin kunt geven, houdt vervolgens op een gegeven moment ook wel een keer op. Maar ik heb ook coaching gehad hoor en ik heb overlegd met de makers om uit te vinden wat bij mij past. Dan namen we dingen op en gingen we het terugkijken. Zo werkt het een beetje.”

Eindelijk weer een vrouw voor Wie is de Mol?

De Molloten, de echte Wie is de Mol?-fans, gaan er natuurlijk wel even voor zitten om te beoordelen hoe Hila Noorzai de presentatie doet…

„Ja natuurlijk gaan ze daar naar kijken en dat mag. Ik vind het zelf al heel leuk dat er voor het eerst sinds jaren weer eens een vrouw de presentator van Wie is de Mol? is (de laatste was Angela Groothuizen tot 2005, red.). En ik hoop ook juist dat ze gaan kijken, want ik zou het heel zonde vinden als zij dat niet zouden doen.”

Wat was de overweging om onbekende mensen het spel te laten spelen?

„Het was een lang gekoesterde wens van veel fans. Misschien is het zo dat bekende mensen Wie is de Mol? wat minder hard durven spelen? Dat een nieuwslezer, ik weet dat niet zeker hoor maar zou kunnen, het wat moeilijker vindt om de boel te saboteren of de aandacht op zich te vestigen. Bij acteurs kun je denken dat die persoon heel goed de Mol zou kunnen spelen. Onbekende mensen gaan er heel open in, kijkers hebben bij hen ook geen verwachtingen. Toch ontpopten ook zij zich al snel tot echte karakters hoor, kan ik alvast zeggen. Je gaat snel van de deelnemers houden of je leert ze in elk geval snel kennen. Je raakt nieuwsgierig. Liegen ze nou, of niet? Ik vond het leuk om te zien dat het wat dat betreft niet eens zoveel uitmaakt of het nou BN’ers zijn of niet.”

Honderden aanmeldingen voor iets totaal onbekends

De onbekende mensen hadden geen idee waaraan ze begonnen, ze zouden meedoen aan The Game was het enige wat zij wisten. Leg uit…

„Er was een oproep voor een tv-programma waarbij psychologische en fysieke uitdagingen kwamen kijken. Dat was het, maar honderden mensen hebben zich evengoed opgegeven. Dat zij na een castingperiode en psychologische tests in Wie is de Mol? zouden zitten, dát hadden we inderdaad niet gecommuniceerd. Wel dat zij gingen meedoen aan The Game en dat we met z’n allen naar Oman zouden gaan. Pas na aankomst kregen zij te horen dat het om Wie is de Mol? ging.”

Ik zou me niet opgeven voor iets waarvan je niets weet, maar honderden dus wel. Waarom?

„Omdat er mensen zijn die voor avontuur gaan? Ik denk dat dat het is. Zij wisten dan wel niet waar zij aan zouden mee doen, maar misschien konden ze wil inschatten wat voor programma’s AVROTROS maakt. Eén persoon wist natuurlijk allang waar hij of zij aan meedeed.”

🤷 Onbekend in Wie is de Mol? In een ver verleden, zo net na zwartwit-tv, had Wie is de Mol? bij de start ook onbekende deelnemers. Van 2000 tot en met 2003 heetten de mollen Deborah, Nico, George en Elise. De achternamen? Geen idee. Daarna waren de volgende BN’ers de Mol: Yvon Jaspers, Milouska Meulens, Inge Ipenburg, Dennis Weening, Jon van Eerd, Kim Pieters, Patrick Stoof, Anne-Marie Jung, Kees Tol, Susan Visser, Margriet van der Linden, Klaas van Kruistum, Thomas Cammaert, Jan Versteegh, Merel Westrik, Rob Dekay, Jeroen Kijk in de Vegte, Renée Fokker, Everon Jackson Hooi, Jurre Geluk en Anna Gimbrère.

Genieten in het Midden-Oosten

Hoe is Oman?

„Geweldig, een prachtig land met 4,5 miljoen inwoners. Ik kan echt niet anders zeggen. Het is best een tijdje geleden dat Wie is de Mol? in het Midden-Oosten was, maar dit was voor de serie een schitterend decor met veel verschillende landschappen. Het ene moment sta je in de woestijn met zand zover het oog rijkt, het andere moment in een hele groene vallei. De lokale bevolking is ook nog eens heel vriendelijk, daarmee hadden we een goed contact. Dat heeft mooie gesprekken over hun cultuur, de geuren op de markt en hun klederdracht – prachtige witte gewaden – opgeleverd.

Voor mij was het een beetje of ik in 1001 Nacht was beland. En vergelijkbaar met Dubai? Totaal niet. Er is in Oman zelfs een regel dat er maar tot twee hoog mag worden gebouwd. Er is geen enkele wolkenkrabber. Het was er ook niet heel heet, dus voor het produceren van een programma was dit een hele fijne draaiperiode.”

Je kunt over het spelverloop natuurlijk niets zeggen, maar wat mag je loslaten? Wat kunnen we als kijker verwachten?

„Hmmmm… ik zou zeggen: een heel mooi Wie is de Mol?-seizoen, maar net een beetje anders. Ik zou kijkers willen vragen zich er voor open te stellen. We hebben nieuwe dingen geprobeerd en volgens mij is dat heel goed gelukt en tot z’n recht gekomen. Maar ik kan kijkers ook gerust stellen, want er is óók een echt Wie is de Mol?-gevoel. De kandidaten strijden vol voor die pot. Ik heb de afleveringen zelf al gezien en cinematografisch is het om je vingers bij af te likken.”

Hila Noorzai na Wie is de Mol?

Smaakt deze presentatie naar meer grote gameshows of blijf je graag de media-duizendpoot?

„Grote gameshows… dat weet ik zo één twee drie niet, dan zou je heel specifiek moeten zijn. Per programma bepaal ik of het bij me past of niet. Wat ik allemaal mag doen, vind ik tot nu toe leuk. Ik heb entertainment als achtergrond en ben later in mijn carrière de journalistiek in gegaan. Dat ik soms even uit de journalistiek kan stappen om wat lichters te doen, dat vind ik ook fijn, ook al ligt mijn hart bij actualiteiten. Maar zo houd ik ruimte om te ademen. Er zijn meer voorbeelden van mensen die het doen zoals ik het kan doen, denk aan Beau van Erven Dorens. Ik vond Wie is de Mol?, door de magie van het programma, in elk geval geweldig om als presentator te doen. Had ik al gezegd dat het gratis te streamen is? Haha.”

Wie is de Mol? stream je vanaf morgen (vrijdag 28 juni) twee afleveringen per week via NPO Start.

