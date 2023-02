Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: is een tosti veel ongezonder dan een boterham kaas?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt de info wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: is een tosti veel ongezonder dan een boterham met kaas?

Het glimmende laagje op de tosti en gesmolten kaasslierten die uit het warme brood lopen. Ze zorgen ervoor dat een tosti een stuk ongezonder lijkt dan een ‘normale’ boterham met ham en kaas. Maar is een tosti echt ongezonder, of lijkt dat alleen maar zo? Metro legde de vraag voor aan Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Is een tosti ongezonder dan een boterham kaas?

Volgens Groenenberg is het niet zo gemakkelijk te zeggen of jouw tosti ongezonder is dan een boterham met datzelfde beleg. „Dat ligt er helemaal aan wat je op je boterham of tosti doet en in welke hoeveelheid, welk brood je gebruikt en of je er een sausje bij neemt.”

Vaak wordt gedacht dat een tosti per definitie ongezonder is dan een broodje kaas, omdat de kaas gesmolten is en hierdoor meer verzadigde vetten bevat. Volgens Groenenberg is dat in ieder geval niet zo. „Het toasten verandert niets aan het aantal calorieën of de voedingsstoffen. Een tosti met ham en kaas bevat niet meer calorieën dan een dubbele boterham met ham en kaas.”

Ook het smelten maakt de kaas volgens de voedingsdeskundige niet ongezonder. „De verzadigde vetzuren worden niet omgezet in onverzadigde, of omgekeerd. Kaas loopt uit de tosti omdat het vet wordt opgewarmd en daarmee smelt, niet omdat het ineens onverzadigd vet wordt.”

Zoveel calorieën bevat een tosti

Een klassieke tosti van twee witte boterhammen, besmeerd met halvarine en belegd met twee plakken 48+ kaas en één plak ham, bevat volgens de voedingsdeskundige zo’n 460 kilocalorieën en ongeveer 13,5 gram verzadigd vet. Wil je voor een variant met minder kilocalorieën gaan, dan raadt Groenenberg aan om bijvoorbeeld twee volkoren boterhammen besmeerd met halvarine, een plak 30+ kaas en eventueel een plak ham te eten. „Dan bevat je tosti zo’n 310 kilocalorieën en 5 gram verzadigd vet.”

Vaak worden tosti’s echter gegeten met een klodder mayo, chilisaus of ketchup. Dat is volgens de voedingsdeskundige de reden waarom tosti’s wél een stuk ongezonder worden dan die boterham met kaas. „Bij een gewone boterham met kaas zou je niet zo snel een sausje nemen.”

De sausjes zorgen volgens Groenenberg voor veel extra calorieën. „Sausjes bevatten vaak te veel zout, suiker en/of verzadigde vetten. Twee eetlepels tomatenketchup bevatten bijvoorbeeld al zo’n 5 gram suiker, dat is een heel suikerklontje. Twee eetlepels mayonaise bevatten bijvoorbeeld 3,4 gram verzadigd vet. Dat gaat al aardig richting de hoeveelheid verzadigd vet van je gezonde tosti.”

Wil je toch echt een sausje bij je croque? Groenenberg: „Houd de portie van het sausje dan klein en kies voor een variant met minder suiker, zout en/of verzadigd vet.”

