Christiaan Bauer reageert op bekendheid en roddelkanalen: ‘Blijkbaar hoort dat erbij’

Frans Bauer schoof gisteravond met zijn zoon Christiaan (22) bij Renze. Daar vertelden ze over de aankomende Ahoy-shows. Maar ook Christiaans bekendheid en roddelkanalen kwamen even ter sprake.

De Bauers vertellen over de aankomende shows in Ahoy, waar ook Christiaan voor het eerst optreedt. Het is dertien jaar geleden dat Bauer voor het laatst in de muziekhal stond. Geen enkele artiest stond zo vaak op het Ahoy-podium als Bauer. En nu keert hij in oktober terug.

Frans Bauer nog steeds nerveus voor Ahoy-optredens

Bauer senior staat bekend als een artiest die eigenlijk altijd bescheiden is gebleven. Dat bleek ook wel uit hun succesvolle realityserie. Hij noemt zichzelf bij Renze een dorpszanger, die van de feesttent tot aan de discotheek optrad. En over zijn aankomende Ahoy-optredens is hij dan best een beetje nerveus. En daar kijkt presentator Renze Klamer van op. Maar Frans vindt bijvoorbeeld de ticketverkoop best spannend. „Het is niet zo vanzelfsprekend allemaal. Je kunt zeggen: ‘Vul maar even die zaal’, maar dat is niet zomaar gedaan.”

Ook vertelt hij hoe trots hij op zijn zoon is. „Als vader ben je bevooroordeeld, maar ik vind hem de beste zanger van Nederland.” Christiaan heeft namelijk het nummer Vlinders gemaakt, iets heel anders dan zijn vader, legt hij uit. Meer een popliedje, aldus de Bauer-zoon.

Christiaan Bauer reageert bij Renze op bekendheid

Daarna vraagt Klamer aan het Bauer-telg wat hij ervan vindt dat hij bekend wordt. Hij haalt ook aan dat Christiaan genoemd werd op een juice channel. Daar werden hij en zijn broer Frans jr. bekritiseerd, maar veel mensen concludeerden dat de jongens niks deden wat niet normaal is op hun leeftijd. Christiaan: „Ja, dat had ik ook niet verwacht. Blijkbaar hoort dat erbij of zo. Maar ik krijg voornamelijk positieve reacties.”

Zijn vader vertelt dat mensen tegenwoordig ook met zijn zoon op de foto willen. En als Klamer vraagt of Christiaan een tweede De Bauers-seizoen ziet zitten, antwoordt hij: „Ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik ben nu nog bezig met de nasleep van seizoen één.”

Daarna vraagt tafelgast Wilfred Genee of Christiaan het leuk vindt om bekend te worden. „Het is niet het doel op zich. Ik studeer ook gewoon ernaast.” Waarna Klamer aanhaalt dat Christiaan een cum laude bachelor heeft in Belastingrecht. Het zingen noemt hij dan ook „puur hobby”.

