Aanbod gezond eten langs de weg moet groter: ‘Mensen worden nu verleid terwijl ze dat niet willen’

Het is zo verleidelijk: de lekkere broodjes, al het snoep, de chips, de chocoladerepen. Het aanbod bij het gemiddelde wegrestaurant en tankstation is lekker, maar niet bepaald gezond. Dat moet veranderen, vinden ze bij Wageningen University & Research.

„Onze keuzes hangen af van wat we aangeboden krijgen“, vertelt specialist Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen University & Research (WUR) Maartje Poelman tegen Een Vandaag. „Als dat structureel ongezond is, gaat het mis. Denk aan forenzen of vrachtwagenchauffeurs. Dan ben je er afhankelijker van. Zo eet 30 procent van de chauffeurs één tot drie keer per week iets bij een wegrestaurant of tankstation.”

Gezond eten schaars

Volgens Poelman is het aanbod langs de weg schaars, omdat er geen overheidsbeleid is dat inzet op een gezonde omgeving. „Een groot probleem is concurrentie. Aanbieders vinden het lastig om stappen te zetten, want dan gaan klanten naar de overkant. We zijn een meer on-the-go cultuur geworden, we eten vaker onderweg.”

Vrachtwagenchauffeurs, die grotendeels afhankelijk zijn van wegrestaurants of tankstations, herkennen zich in het probleem dat Poelman schetst. „Ik probeer weleens een chauffeursrestaurant te vinden. Daar kun je nog boontjes of spruitjes krijgen. Dat heb je langs de snelweg niet zo snel”, zegt een chauffeur tegen het actualiteitenprogramma.

Obesitas

Het aanbod aan ongezond eten is groot, terwijl het aantal mensen met obesitas groeit. Begin maart bleek nog uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat 16 procent van de Nederlanders van 20 jaar of ouder het het afgelopen jaar obesitas had. Dat is het hoogste percentage ooit en zelfs drie keer zoveel als begin jaren 80.

„Eigenlijk worden we nu betutteld, maar dan de andere kant op. Mensen worden nu verleid terwijl ze dat niet willen”, besluit Poelman, die erop wijst dat eten langs de weg niet is opgenomen in het Preventieakkoord. In het akkoord, dat de overheid in 2018 vastlegde, staat onder andere dat er in 2040 geen rokende jongeren meer zijn en dat overgewicht is teruggedrongen tot maximaal 38 procent van de volwassen. „Onze oproep is: maak de gezonde keuze een makkelijke keuze, terwijl de ongezonde optie er ook nog is. Je hoeft niet alles te verbieden.”

