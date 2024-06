Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 11 meest gebruikte manieren om vreemdgaan te verbergen

Hoewel we in een monogame relatie hopen dat ‘onze’ partner trouw blijft, worden er behoorlijk wat scheve schaatsen gereden. Maar wist je dat er ook onderzoek werd gedaan naar vreemdgangers? Daaruit ontstond een lijst met deze elf meest voorkomende manieren waarop vreemdgangers hun ontrouw proberen te verbergen.

Overspel komt nu eenmaal voor. Jijzelf, een familielid of een vriend of vriendin maakte het vast wel een keer mee. Of je nu de vreemdganger of de bedrogen persoon was, het gebeurt. Eerder interviewde Metro verschillende deskundigen en vroeg hen waarom de mens vreemdgaat.

Onderzoek naar overspel

Er werd zelfs onderzoek gedaan naar de manieren hoe vreemdgangers hun daden verbergen. De resultaten van de onderzoeken waren behoorlijk interessant, concludeert psycholoog Barbara Greenberg tegenover het Amerikaanse Psychology Today. Want er waren wel degelijk dezelfde manieren en tactieken hoe vreemdgangers te werk gaan bij overspel. Daar ontstond een lijst van elf veelvoorkomende manieren waarmee vreemdgangers ontrouw verbergen.

Elf manieren waarmee vreemdgangers ontrouw verbergen

1. Discretie

Bij een vreemdganger uit dat zich in de volgende gedragingen:

Een ander ontmoeten op afgelegen plekken

Een ander ontmoeten op plekken waar iemand niet bekend is

Geloofwaardige excuses voor afwezigheid: werk, sporten

Een ander ontmoeten waar de partner waarschijnlijk niet zal zijn

Een ander ontmoeten terwijl de partner aan het werk of op reis is

2. Elimineren van digitaal bewijsmateriaal

Waarbij een vreemdganger er voor kan kiezen om:

Berichten te verwijderen van telefoon en computer

Voorzichtigheid met het gebruik van social media

Mobiele telefoon in stille modus houden

‘De ander’ verzoeken om geen berichten te sturen of contact te zoeken

3. ‘Normaal doen’

Zijn of haar gedrag niet veranderen richting de partner

Zijn of haar partner niet verwaarlozen

Doen alsof er niks aan de hand is

4. Meer aandacht aan partner geven

Waarbij de vreemdganger erop let dat hij of zij:

Liever is voor de partner

Luistert en reageert op de wensen van de partner

Cadeautjes koopt

Het seksleven actief houdt om argwaan te voorkomen

5. Een andere telefoon of e-mail

Een vreemdganger kiest er dan bijvoorbeeld voor om:

Een extra e-mail-account gebruiken

Een andere telefoon gebruiken

Het blokkeren van bellers en berichten tijdens bepaalde momenten

6. Accounts en apparaten

Wachtwoorden veranderen

Telefoons vergrendelen

Telefoons continu bij zich dragen of verstoppen

7. Vrienden gebruiken als dekmantel

Liegen over bij een vriend of vriendin zijn

Werk of collega’s als excuus gebruiken

Vrienden niet eerlijk vertellen over affaires

8. Dekmantel van ‘de andere persoon’

Liegen over wie ‘de ander’ daadwerkelijk is

9. Niet verdacht overkomen

Elkaar ontmoeten op minder verdachte momenten (bijvoorbeeld in de ochtenden)

Een hobby of activiteit starten om als excuus te gebruiken

Minder vragen stellen aan de partner zodat ook zij minder vragen stellen

‘De ander’ niet te vaak ontmoeten

De affaire niet te lang aanhouden

11. Routines behouden

Niet de dagelijkse routine veranderen

Uiterlijk niet veranderen

Opletten bij ongebruikelijke uitgaven

Machiavellisten scoorden hoger

Meer dan 70 procent van de deelnemers liet weten dat zij bereid zijn om minimaal zeven van de bovengenoemde tactieken toe te passen bij overspel. Bovendien hadden deelnemers die hoog scoorden op het machiavellisme (manipulatief, gebrek aan empathie, focus op zichzelf en onverschilligheid tegenover moraliteit) een grotere kans om zich met deze strategieën bezig te houden.

